“Un grazie a tutti per i complimenti, troppo buoni. Grazie a tutti gli amici e le amiche che lo hanno condiviso e che lo condivideranno. Grazie di cuore a tutti voi”.

Scrive così su Facebook Peppe Plutino, showman, da sempre impegnato nella movida reggina, che vede ora online anche la sua musica.

Il suo pezzo “In un giorno tranquillo” è infatti disponibile su YouTube e sono davvero tanti i commenti di amici, conoscenti, cittadini che hanno apprezzato la canzone e invitano l’artista poliedrico a continuare il suo percorso.

Nel video ufficiale, uscita solamente qualche giorno fa, Plutino ripercorre molti luoghi della nostra terra, cantando parole dettate dal cuore.

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