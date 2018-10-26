‘In un giorno tranquillo’, il singolo del reggino Peppe Plutino
Lo showman della movida reggina pubblica su YouTube il video ufficiale del brano, tra i complimenti di amici e cittadini
26 Ottobre 2018 - 13:42 | di Eva Curatola
“Un grazie a tutti per i complimenti, troppo buoni. Grazie a tutti gli amici e le amiche che lo hanno condiviso e che lo condivideranno. Grazie di cuore a tutti voi”.
Scrive così su Facebook Peppe Plutino, showman, da sempre impegnato nella movida reggina, che vede ora online anche la sua musica.
Il suo pezzo “In un giorno tranquillo” è infatti disponibile su YouTube e sono davvero tanti i commenti di amici, conoscenti, cittadini che hanno apprezzato la canzone e invitano l’artista poliedrico a continuare il suo percorso.
Nel video ufficiale, uscita solamente qualche giorno fa, Plutino ripercorre molti luoghi della nostra terra, cantando parole dettate dal cuore.
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