Il giovane sportivo Natale Amato ha attraversato in kayak il tratto tra Stromboli e Santa Maria di Ricadi: 30,9 miglia nautiche per beneficenza

Giovedì 12 ottobre alle ore 15.45, si è conclusa nel migliore dei modi la traversata di beneficenza, che ha visto il giovane sportivo Natale Amato, fondatore dell’Osservatorio Ambientale Diritto per la Vita, condurre per 30,9 miglia nautiche il suo kayak, Genius 5mt Carbon-Kevlar, dalla località di Scari sull’Isola di Stromboli a Santa Maria di Ricadi (VV), impiegando, comprese le soste, 10 ore e mezza.

E’ stato fondamentale il supporto tecnico logistico fornito dallo skipper, nonché componente del direttivo dell’Osservatorio Ambientale, Dino Audino che a bordo dell’unità Sun Odyssey 44i – Osiride, gentilmente concessa dalla società di charter Tempo di mare di Domenico Alecci, ha impostato un’andatura di crociera di circa 3,3 miglia l’ora, che cadenzando il passo all’atleta, gli ha consentito di gestire al meglio le forze, anche quando tra il 10° e il 20° miglio ha dovuto fare i conti con un fastidiosissimo vento contrario di scirocco.