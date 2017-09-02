Si svolgerà Lunedi 4 Settembre alle 17.00 la manifestazione, ad Arghillà nord – Area La Piazzetta, per rivendicare uno dei tanti diritti negati agli abitanti di questa periferia abbandonata: il diritto al GIOCO ed allo SPORT.

Il CSI e LIBERA, affiancheranno i ragazzi e le loro famiglie nella richiesta di potere avere un centro sportivo educativo polivalente nel quartiere, in grado di garantire uno SPAZIO dove svolgere calcio, pallavolo, pallacanestro, motoria, street sport ed altre attività ricreative e sportive. Sono almeno un migliaio i ragazzi che potrebbero fruire di questo centro di aggregazione che diventerebbe una alternativa all’ozio, alla devianza e potrebbe contrastare anche il fenomeno allarmante della dispersione scolastica, della micro criminalità e dello spaccio.

Dati allarmanti parlano di bambini che a dieci anni iniziano a far uso di sostanze e spacciare. Il presidio si terrà nello spazio adiacente il terreno (accanto alla struttura La Piazzetta) di proprietà del Comune di Reggio Calabria, dove potrebbe sorgere il Centro Sociale Polisportivo.