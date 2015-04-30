Un primo maggio da sogno “Nel paese delle meraviglie…Alice sei tu”

Una cornice fantastica dall’ambientazione fiabesca immersi nella natura abbagliati dai colori e dalla luce della stagione primaverile.

Tutto questo ha un nome ed è la ‘Cetty’s House‘, un vero e proprio villaggio dedicato ai bambini immerso nel verde a pochi chilometri dal centro città.

Già nel mese di dicembre la magia del natale era approdata alla Cetty’s House dove migliaia di bambini hanno potuto visitare il ‘Villaggio di Babbo Natale‘ toccando con mano la slitta, la casa di Babbo Natale tra maghi, folletti, trampolieri e sputa fuoco, danzando a suon di zampogna, tra tombolate e crispellate, ammirando il teatrino delle marionette e molto altro ancora in un’affascinante atmosfera di allegria e solidarietà tipiche del Natale.

Oggi la ‘Cetty’s House‘ si è trasformata in un altro mondo fiabesco, ovvero “Nel paese delle meraviglie … Alice sei tu“

I bambini potranno scoprire il ‘Paese delle Meraviglie‘ attraverso un percorso a tappe durante il quale si incontreranno i diversi personaggi protagonisti della fiaba.

Sono previste visite sia con le scuole (su prenotazione dal lunedì al sabato) sia con le famiglie nei giorni stabiliti (1 maggio – 2 giugno – 7 giugno).

La visita con le scuole prevede un programma volto ad attività di tipo ludiche e laboratoriali. Diversa è la visita con le famiglie dedicata esclusivamente al gioco.

Attraverso una lettura animata a bordo del Trenino delle meraviglie verrà stimolata la curiosità ed il desiderio di ricercare , fino all’arrivo dentro il tunnel, via d’accesso al magico paese delle meraviglie.

Qui i bambini incontreranno i personaggi reali con i quali potranno interagire e insieme a loro rivivere le diverse situazioni vissute da Alice passando dalla casetta del coniglio …alla stanza del trono …alla casa dello stregatto …al campo di croquet …al labirinto…..

La Cetty’s House si trova a Puzzi (frazione di Gallina). Per info 328.8425292 / 347.1237664

Un’iniziativa lodevole quella della ‘Cetty’s House‘ che rivolge la propria attenzione ai bambini desiderosi di vivere in spazi aperti sicuri accompagnati ‘passo dopo passo’ alla scoperta del mondo fiabesco di ‘Alice‘.

Non rimane dunque che portare i vostri figli alla ‘Cetty’s House’ per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento nel parco più originale della città, insomma un vero Primo Maggio ‘da sogno.’