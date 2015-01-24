City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Una bici per il Parco. Lunedì la presentazione del progetto di educazione alla tutela dell’ambiente

Parco dell'Aspromonte e istituto Panella-Vallauri presentano il progetto di educazione alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali

24 Gennaio 2015 - 08:31 | di Redazione

Istituto Panella-Vallauri e Parco Nazionale dell'Aspromonte, progetto Una bici per il Parco

Lunedì 26 Gennaio alle ore 11 presso l’Aula Magna dell’Istituto Panella-Vallauri di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Una bici per il Parco”, progetto di educazione alla tutela dell’ambiente, dei beni culturali, della ricerca e della responsabilità sociale che nasce dalla sinergia tra Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e “Itis Panella Vallauri”.
Parteciperanno: il Dirigente Scolastico dell’Istituto Panella-Vallauri, Anna Nucera, il Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Giuseppe Bombino, il Direttore Tommaso Tedesco e i docenti dell’Istituto Ettore Carmina, Nicola Ielo e Edoardo Morabito.
Durante l’incontro verrà “firmata” la convenzione tra Parco dell’Aspromonte e Istituto Panella-Vallauri.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

ITT Panella - VallauriParco Nazionale dell’AspromonteReggio Calabria Sociale
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?