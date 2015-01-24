Una bici per il Parco. Lunedì la presentazione del progetto di educazione alla tutela dell’ambiente

Parco dell'Aspromonte e istituto Panella-Vallauri presentano il progetto di educazione alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali

Lunedì 26 Gennaio alle ore 11 presso l’Aula Magna dell’Istituto Panella-Vallauri di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Una bici per il Parco”, progetto di educazione alla tutela dell’ambiente, dei beni culturali, della ricerca e della responsabilità sociale che nasce dalla sinergia tra Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e “Itis Panella Vallauri”.

Parteciperanno: il Dirigente Scolastico dell’Istituto Panella-Vallauri, Anna Nucera, il Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Giuseppe Bombino, il Direttore Tommaso Tedesco e i docenti dell’Istituto Ettore Carmina, Nicola Ielo e Edoardo Morabito.

Durante l’incontro verrà “firmata” la convenzione tra Parco dell’Aspromonte e Istituto Panella-Vallauri.