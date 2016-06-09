Una domenica all’insegna delle auto storiche

In programma, domenica 12 Giugno, il raduno delle Vecchie Fiat 500 e delle Auto d’Epoca in quel di Paravati (Vibo Valentia).

Una manifestazione organizzata dal Club “Amici della Vecchia 500” di Reggio Calabria che richiamerà tantissimi amanti delle quattro ruote di qualche lustro addietro.

L’accogliente cittadina vibonese di Paravati, conosciuta per aver dato i natali ala mistica Natuzza Evolo, sarà invasa da tanti appassionati delle auto d’epoca con in prima fila le fiammanti “vecchie” Fiat 500.

Il professore Enzo Polimeni, fiduciario del Fiat Club 500 coordinamento Italia di Reggio Calabria, ha affermato: “Sicuramente arriveranno tantissimi appassionati da tutta la Calabria e dalla vicina Sicilia. Personalmente parteciperò insieme a tutti i soci. Per domenica, in quel di Paravati, è prevista anche la presenza dei Presidenti dell’Automobile Club di Vibo Valentia e Reggio Calabria”.