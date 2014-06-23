Una giornata all’insegna del relax e del benessere’: il resoconto della prima tappa

Sfilata di modelle locali, balli caraibici e il premio Miss Donna Manager chiudono la giornata a Gioia Tauro; la seconda tappa è prevista il 29 giugno a Cinquefrondi

La prima tappa di “Una giornata all’insegna del relax e del benessere”, si è svolta nello splendido scenario della Poseidon Medical Spa di Gioia Tauro.

L’evento, organizzato da Mirella Amodeo presidente di Federestetica, ha visto coinvolte varie aziende della provincia reggina.

La giornata di Gioia Tauro, presentata dai giornalisti Eva Giumbo e Giuseppe Praticò, si è conclusa con la sfilata che ha visto protagoniste alcune modelle locali che per l’occasione sono state pettinate da “Glamour” I parrucchieri.

Le ragazze hanno sfilato con abiti messi a disposizioni dalla ditta “Miss Fashion” di Gioia Tauro. La serata è stata allietata dai balli caraibi dell’Accademia di Ballo “Reina De La Salsa” del fondatore Nino D’Amico.

La kermesse si è conclusa con la premiazione del Miss “Donna Manager”. L’ambito premio è stato assegnato a Leona Cremonese direttrice del Poseidon Medical SPA.La seconda tappa è prevista per domenica 29 Giugno a Cinquefrondi.