Una giornata sulla sicurezza stradale. Giovedì 4 dicembre l’incontro “L’Aci ha a cuore la tua vita”

Un’intera giornata all’insegna della sicurezza stradale. L’Automobile Club Reggio Calabria, con in testa il presidente, avvocato Santo Alfonso Martorano, ed il neo direttore Giuseppina Donatella Bolignano, nel contesto della giornata italiana sulla sicurezza stradale ha indetto una conferenza dal titolo “L’Aci ha a cuore la tua vita”.La conferenza sul tema della sicurezza stradale si svolgerà giovedì mattina, 4 dicembre, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio con inizio alle ore 11.Prevista la partecipazione del presidente dell’Automobile Club Italia, ingegner Angelo Sticchi Damiani e dell’amministratore delegato Aci Global, dottor Ludovico Maggiore.

Alla suddetta conferenza, oltre al presidente dell’Automobile Club Reggio Calabria, avvocato Santo Alfonso Martorano, ed al direttore Giuseppina Donatella Bolignano, prenderanno parte tutti i corpi delle Forze dell’Ordine della provincia reggina.

Sono previsti interventi dei responsabili del Soccorso stradale dell’Aci Global, di dirigenti dell’Anas, del Centro Liquidazione Danni Reggio della Sara Assicurazione, dell’Associazione “Basta Vittime sulla 106”, degli esponenti del 118, di alcuni membri delle autoscuole e degli organizzatori di eventi nei locali notturni della ridente cittadina dello Stretto.

Previsto anche un particolare intervento di un esperto traumatologo dell’Istituto Ortopedico.

La conferenza e l’intera giornata sulla sicurezza stradale allestita dai componenti l’Automobile Club reggino è patrocinata dall’Amministrazione Comunale .“Una giornata –afferma il presidente dell’Automobile Club Reggio, avvocato Martorano- di grande valenza su una tematica molto importante visto l’alto tasso di incidenti sulla strada. Fare prevenzione è un imperativo categorico per evitare il perpetuarsi di altre stragi. Spero che questa giornata informativa possa riuscire in questo intento”.