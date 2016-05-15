Una splendida sfilata di Vespe sul chilometro più bello d’Italia – FOTO

Centinaia modelli, tantissime generazioni, colori e forme diverse, oggi nella suggestiva cornice del Lungomare Falcomatà, si è svolta una bellissima esposizione delle mitiche Vespe Piaggio.

Il tutto per festeggiare un’importante ricorrenza, il compleanno della Vespa. Settant’anni di una vera e propria icona, non solo nel mondo dei motori, ma anche ormai icona di stile. Settanta lunghi anni splendidamente e perfettamente portati attraverso una continua evoluzione tecnica e stilistica che ha via via sposato le tendenze delle varie epoche della nostra società.

Sotto i raggi del sole di Reggio Calabria, accompagnati dalla musica live all’Arena dello Stretto, tutti i Vespa Club limitrofi al bacino calabrese e quello ufficiale nazionale, festeggiano la straordinaria ricorrenza, con un’esposizione di Vespe, ognuna unica nel proprio genere, e una breve ma intensa mostra di fotografie in bianco e nero, appese in pannelli, fatta di scatti antichissimi del mitico mezzo a due ruote in alcuni luoghi tipici reggini.

Una Via Marina invasa dalle Vespe Piaggio ha oggi allietato la passeggiata dei tanti reggini che, incuriositi e piacevolmente sorpresi si sono fermati ad ammirare la splendida esposizione all’aperto.