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Una targa per Sabrina Elisabetta Caracciolo ricorda tutte le vittime della strada

Alla rotonda di Viale Libertà il sindaco Falcomatà ha partecipato alla cerimonia in ricordo di Sabrina Elisabetta Caracciolo, scomparsa nel 2006

18 Gennaio 2016 - 17:51 | di Vincenzo Comi

Cerimonia della targa per Sabrina Elisabetta Caracciolo alla rotonda di Viale Libertà

«La vita ha diritto di precedenza». Recita così la targa commemorativa apposta oggi alla presenza del Sindaco Giuseppe Falcomatà donata dai genitori di Sabrina Elisabetta Caracciolo, la giovane reggina scomparsa in un incidente stradale il 18 gennaio del 2006.

Questa mattina alla nuova rotonda di Viale Libertà il Sindaco Falcomatà ha partecipato alla cerimonia alla quale sono intervenuti i parenti della giovane. «Con questo piccolo segno – ha dichiarato il Sindaco Falcomatà durante la cerimonia – vogliamo ricordare le vittime della strada e ci stringiamo simbolicamente attorno ai loro familiari. Ogni anno in Italia scompaiono più di tremila persone in incidenti stradali.

È una vera e propria carneficina indegna di un Paese civile. La sicurezza sulle strade va migliorata. Ed il compito dell’Amministrazione deve essere anche quello di stare vicina ai familiari delle vittime, anche attraverso gesti simbolici come quello di oggi, che diventano un segno di speranza per l’intera comunità».

Cerimonia per la targa in ricordo di Sabrina Elisabetta Caracciolo a Reggio Calabria
Targa La vita ha diritto di precedenza per le vittime della strada a Reggio Calabria

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