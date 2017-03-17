Un’idea originale per la Festa del Papà? Una domenica diversa!
Il 19 marzo una domenica diversa tra 'nduja, arte e buon cibo: torna il tour gourmet di Giovanna Pizzi, stavolta nel Vibonese
17 Marzo 2017 - 10:43 | di Vincenzo Comi
Un’idea originale per la Festa del Papà?? Una domenica diversa…magari goumet…tra Specialità Tipiche, Arte e Buon Cibo. Il 19 marzo ritornano “Le Domeniche Gourmet” organizzate da Giovanna Pizzi.
“Le Domeniche Gourmet” sono passeggiate in giro per la Calabria alla scoperta del territorio, della cucina e delle specialità enogastronomiche della nostra terra che spesso non conosciamo. Ogni singolo tour prevede una visita in una azienda di eccellenza, la degustazione dei suoi prodotti e un pranzo in un ristorante selezionato.
Dopo il successo delle prime tre Domeniche Gourmet, che hanno avuto come filo conduttore i grandi propretari terrieri appartenenti a famiglie di antiche tradizioni, andiamo, nelle prossime passeggiate, alla scoperta di un’altra realtà produttiva dalla Calabria: Le piccole-grandi aziende, realtà produttive frutto di un sogno, di un progetto inseguito e fortemente voluto alla ricerca della qualità e del meritato successo.
La quarta domenica ha come protagonisti la ‘nduja e i salumi tipici calabresi e la destinazione è il Vibonese. Il tour, che in questa occasione si immerge nell’Arte, prevede:
- Visita del “Salumificio Livasì” di Spilinga
- Passeggiata guidata al Chiostro e al Museo dell’Antico Convento San Domenico di Soriano Calabro
- Pranzo tra le opere d’arte all’interno del museo a cura del talentuoso chef Bruno Tassone del Ristorante San Domenico di Pizzo il cui menù prevede:
- Mousse di tonno con finta terra salata e bergamotto
- Alici marinate home made, burrata, cipolla rossa di Tropea in agrodolce, pomodorini confit e maionese di ‘nduja
- Mezzemanica con crema di melanzane cernia e ricotta infornata
- Involtino di branzino su vellutata di patate Silane e verdure cotte al vapore
- Dulcis in fundo: Finta pizza
PROGRAMMA DELLA DOMENICA
ore 09:00
Partenza* da Reggio Calabria
ore 10:30
Visita del Salumificio Livasì
ore 12:30
Passeggiata d’Arte all’ Antico Convento San Domenico a Soriano Calabro
ore 13:30
Pranzo “tra le statue” preparato dalle sapienti mani di Bruno Tassone
*È previsto il tour con un pullman turistico al costo di € 10,00 a persona
per un numero minimo di 30 adesioni.
COSTO DELL’EVENTO € 55,00 (esclusa l’opzione con pullmann)
Per info: Giovanna Pizzi 338 8192220
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