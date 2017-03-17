Un’idea originale per la Festa del Papà?? Una domenica diversa…magari goumet…tra Specialità Tipiche, Arte e Buon Cibo. Il 19 marzo ritornano “Le Domeniche Gourmet” organizzate da Giovanna Pizzi.

“Le Domeniche Gourmet” sono passeggiate in giro per la Calabria alla scoperta del territorio, della cucina e delle specialità enogastronomiche della nostra terra che spesso non conosciamo. Ogni singolo tour prevede una visita in una azienda di eccellenza, la degustazione dei suoi prodotti e un pranzo in un ristorante selezionato.

Dopo il successo delle prime tre Domeniche Gourmet, che hanno avuto come filo conduttore i grandi propretari terrieri appartenenti a famiglie di antiche tradizioni, andiamo, nelle prossime passeggiate, alla scoperta di un’altra realtà produttiva dalla Calabria: Le piccole-grandi aziende, realtà produttive frutto di un sogno, di un progetto inseguito e fortemente voluto alla ricerca della qualità e del meritato successo.

La quarta domenica ha come protagonisti la ‘nduja e i salumi tipici calabresi e la destinazione è il Vibonese. Il tour, che in questa occasione si immerge nell’Arte, prevede:

Visita del “Salumificio Livasì” di Spilinga

Passeggiata guidata al Chiostro e al Museo dell’Antico Convento San Domenico di Soriano Calabro

Pranzo tra le opere d’arte all’interno del museo a cura del talentuoso chef Bruno Tassone del Ristorante San Domenico di Pizzo il cui menù prevede:

Mousse di tonno con finta terra salata e bergamotto

Alici marinate home made, burrata, cipolla rossa di Tropea in agrodolce, pomodorini confit e maionese di ‘nduja

Mezzemanica con crema di melanzane cernia e ricotta infornata

Involtino di branzino su vellutata di patate Silane e verdure cotte al vapore

Dulcis in fundo: Finta pizza

PROGRAMMA DELLA DOMENICA

ore 09:00

Partenza* da Reggio Calabria

ore 10:30

Visita del Salumificio Livasì

ore 12:30

Passeggiata d’Arte all’ Antico Convento San Domenico a Soriano Calabro

ore 13:30

Pranzo “tra le statue” preparato dalle sapienti mani di Bruno Tassone

*È previsto il tour con un pullman turistico al costo di € 10,00 a persona

per un numero minimo di 30 adesioni.

COSTO DELL’EVENTO € 55,00 (esclusa l’opzione con pullmann)

Per info: Giovanna Pizzi 338 8192220