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Un’idea originale per la Festa del Papà? Una domenica diversa!

Il 19 marzo una domenica diversa tra 'nduja, arte e buon cibo: torna il tour gourmet di Giovanna Pizzi, stavolta nel Vibonese

17 Marzo 2017 - 10:43 | di Vincenzo Comi

Convento di San Domenico a Soriano Calabro

Un’idea originale per la Festa del Papà?? Una domenica diversa…magari goumet…tra Specialità Tipiche, Arte e Buon Cibo. Il 19 marzo ritornano “Le Domeniche Gourmet” organizzate da Giovanna Pizzi.

Le Domeniche Gourmet” sono passeggiate in giro per la Calabria alla scoperta del territorio, della cucina e delle specialità enogastronomiche della nostra terra che spesso non conosciamo. Ogni singolo tour prevede una visita in una azienda di eccellenza, la degustazione dei suoi prodotti e un pranzo in un ristorante selezionato.

Dopo il successo delle prime tre Domeniche Gourmet, che hanno avuto come filo conduttore i grandi propretari terrieri appartenenti a famiglie di antiche tradizioni, andiamo, nelle prossime passeggiate, alla scoperta di un’altra realtà produttiva dalla Calabria: Le piccole-grandi aziende, realtà produttive frutto di un sogno, di un progetto inseguito e fortemente voluto alla ricerca della qualità e del meritato successo.

La quarta domenica ha come protagonisti la ‘nduja e i salumi tipici calabresi e la destinazione è il Vibonese. Il tour, che in questa occasione si immerge nell’Arte, prevede:

  • Visita del “Salumificio Livasì” di Spilinga
  • Passeggiata guidata al Chiostro e al Museo dell’Antico Convento San Domenico di Soriano Calabro
  • Pranzo tra le opere d’arte all’interno del museo a cura del talentuoso chef Bruno Tassone del Ristorante San Domenico di Pizzo il cui menù prevede:
  • Mousse di tonno con finta terra salata e bergamotto
  • Alici marinate home made, burrata, cipolla rossa di Tropea in agrodolce, pomodorini confit e maionese di ‘nduja
  • Mezzemanica con crema di melanzane cernia e ricotta infornata
  • Involtino di branzino su vellutata di patate Silane e verdure cotte al vapore
  • Dulcis in fundo: Finta pizza

PROGRAMMA DELLA DOMENICA 

ore 09:00

Partenza* da Reggio Calabria

ore 10:30

Visita del Salumificio Livasì

ore 12:30

Passeggiata d’Arte all’ Antico Convento San Domenico a Soriano Calabro

ore 13:30

Pranzo “tra le statue” preparato dalle sapienti mani di Bruno Tassone

*È previsto il tour con un pullman turistico al costo di € 10,00 a persona

per un numero minimo di 30 adesioni.

COSTO DELL’EVENTO € 55,00 (esclusa l’opzione con pullmann)

Per info: Giovanna Pizzi 338 8192220

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