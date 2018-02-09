Prorogate al 15 marzo le iscrizioni al Master MaCrAssets sui beni sequestrati e confiscati: tutte le borse di studio e come candidarsi

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria ha attivato per l’anno accademico 2017-2018 la nuova edizione del Master Universitario di II livello in “Procedure e Tecniche delle Gestioni Giudiziarie e dei Beni Confiscati alla Criminalità” (MaCrAssets), in partnership con l’ANBSC – Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata; il Centro di Ricerca MEDAlics, l’Istituto di Ricerca IritMED e in convenzione con l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Considerata la valenza del percorso formativo, sia in ambito accademico che per le ricadute sociali dello stesso, e l’interesse crescente per le tematiche oggetto del Master; al fine di consentire la corretta e tempestiva formalizzazione delle pre-iscrizioni e assegnazioni delle borse di studio messe a disposizione è stata disposta la proroga delle iscrizioni al 15 marzo p.v.

Le tematiche oggetto del Master illustrano e approfondiscono gli aspetti che caratterizzano l’ambito dell’amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati alla luce delle modifiche introdotte dalla nuova legge 161/2017 .

Borse di studio e agevolazioni

Per la partecipazione al Master sono disponibili le seguenti agevolazioni:

– nr. 10 borse di studio INPS a copertura totale delle tasse di iscrizione e frequenza destinate ai figli e agli orfani di: dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni Creditizie e Sociali; e pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;

nr. 5 borse di studio , dedicate alla memoria delle vittime di mafia, a copertura totale delle tasse di iscrizione e frequenza messe a disposizione da enti/associazioni private

, dedicate alla memoria delle vittime di mafia, a copertura totale delle tasse di iscrizione e frequenza messe a disposizione da enti/associazioni private nr. 35 borse di studio a copertura del 50% delle tasse di iscrizione e frequenza destinate agli iscritti all’Ordine degli Avvocati e all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Gli aspetti didattici del Master verranno trattati da magistrati, appartenenti alle forze dell’ordine, accademici ed esperti del settore, così da fornire una trattazione sinottica della materia.

All’interno del master è prevista l’attività di tirocinio che, come per le edizioni precedenti, sarà svolto in affiancamento ad amministratori esperti a seguito di proposte di Convenzioni sottoposte ai Presidenti dei Tribunali del Distretto.

Sede e formula delle lezioni

Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Università “Dante Alighieri” sita in Via del Torrione 95 in Reggio Calabria, a partire da marzo 2018 con formula weekend (venerdì pomeriggio e sabato mattina).

Per maggiori informazioni e per inoltrare la propria candidatura è possibile consultare il bando al seguente link: formazione.medalics.org; oppure contattare la Segreteria MEDAlics al nr. 0965 36 96 606/331 26 11 162 o all’indirizzo mail info@medalics.org