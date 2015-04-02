City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Le uova di Pasqua firmate Playmobil

La casa dei giocattoli propone quattro uova a sorpresa, alternativa al cioccolato: dal pirata alla sirenetta, dall'alpaka al calciatore

02 Aprile 2015 - 13:19 | di Federica Geria

Uova di Pasqua Playmobil, alternativa alle uova di cioccolato

Di Daniela Bonanno Conti – In concomitanza della Pasqua, segnaliamo la simpatica  proposta firmata Playmobil  che rappresenta una divertente alternativa alle classiche  uova di cioccolato. 


La famosa casa produttrice di giocattoli, ci propone quattro nuove creazioni.  Per i bambini più avventurosi, è consigliato l’Uovo Blu (Cercatore di tesori) dove al suo interno troviamo  un pirata che è intento  nella missione della  caccia al tesoro. Per le bambine,  più romantiche, invece viene proposto l’Uovo Rosa (Sirenetta con cavallucci marini) con la sua bellissima Sirenetta e i cavallucci marini che ci portano a rivivere il fantastico mondo acquatico. Per coloro che invece adorano gli animali, interessante è la proposta offerta da Playmobil che realizza per l’occasione,  l’Uovo Giallo (Alpaka con guardiana) contenente al suo interno una guardiana  che si deve prendere  cura del suo Alpaka.


In ultimo per i ragazzi appassionati di sport e di calcio in particolare, possono rivivere le sensazioni che precedono un match calcistico con l’Uovo Rosso (Bomber in azione) al cui interno troviamo  un  calciatore pronto a segnare per il grande match. Insomma, per questa Pasqua, con le uova di Playmobil trovare la nuova sorpresa per tutti i più piccoli e per tutti i loro gusti.  Per ulteriori informazioni, si può consultare  su facebook la pagina ufficiale di Playmobil Italia  https://www.facebook.com/playmobilitalia o il sito www.playmobil.it

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?