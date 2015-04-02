Le uova di Pasqua firmate Playmobil

Di Daniela Bonanno Conti – In concomitanza della Pasqua, segnaliamo la simpatica proposta firmata Playmobil che rappresenta una divertente alternativa alle classiche uova di cioccolato.

La famosa casa produttrice di giocattoli, ci propone quattro nuove creazioni. Per i bambini più avventurosi, è consigliato l’Uovo Blu (Cercatore di tesori) dove al suo interno troviamo un pirata che è intento nella missione della caccia al tesoro. Per le bambine, più romantiche, invece viene proposto l’Uovo Rosa (Sirenetta con cavallucci marini) con la sua bellissima Sirenetta e i cavallucci marini che ci portano a rivivere il fantastico mondo acquatico. Per coloro che invece adorano gli animali, interessante è la proposta offerta da Playmobil che realizza per l’occasione, l’Uovo Giallo (Alpaka con guardiana) contenente al suo interno una guardiana che si deve prendere cura del suo Alpaka.

In ultimo per i ragazzi appassionati di sport e di calcio in particolare, possono rivivere le sensazioni che precedono un match calcistico con l’Uovo Rosso (Bomber in azione) al cui interno troviamo un calciatore pronto a segnare per il grande match. Insomma, per questa Pasqua, con le uova di Playmobil trovare la nuova sorpresa per tutti i più piccoli e per tutti i loro gusti. Per ulteriori informazioni, si può consultare su facebook la pagina ufficiale di Playmobil Italia https://www.facebook.com/playmobilitalia o il sito www.playmobil.it