Val Gallico Pallacanestro, al PalaLumaka sconfitta Rende 84-57

Continua la corsa inesorabile del Val Gallico Pallacanestro, che archivia la settima vittoria in altrettante partite, confermandosi sempre più capolista della Serie C Silver assieme alla VIS. Un’altra bella gara giocata dai ragazzi di coach Gebbia, che tengono sempre un vantaggio significativo nel punteggio, impedendo a Rende di riacciuffare la partita. Di fronte ad un PalaLumaka ancora una volta gremito, la compagine gallicese parte con le marce alte, chiudendo sia il primo che il secondo quarto avanti di 10 lunghezze, grazie all’ottima difesa ed agli attacchi sempre pericolosi degli esterni bianco-celesti.

Si va alla pausa lunga sul 42-32

Alla ripresa la storia non cambia e il Val Gallico riesce ad allungare ulteriormente il vantaggio, chiudendo con un parziale di 23-10. Nell’ultimo quarto la reazione di Rende non basta per recuperare una partita così in salita e la formazione cosentina alza bandiera bianca, subendo uno scarto di 27 punti .

La partita finisce 84-57, una grande prova per i ragazzi di Gebbia, che oltre alla fase offensiva, come al solito di alto livello, hanno sfoggiato una grande difesa, arginando uno dei giocatori più pericolosi dell’intera categoria: Manu Gallo, tenendolo a soli 8 punti segnati.

Adesso il Val Gallico sfrutterà il riposo della prossima giornata di campionato per preparare al meglio la sfida di vertice contro la VIS in programma domenica 29 Novembre alle 18 al Palazzetto Botteghelle di Reggio Calabria.

Il tabellino della settima giornata

Serie C Silver 2015/2016 – 7° giornata

Val Gallico Pallacanestro – Bim Bum Basket Rende 84-75

Val Gallico: Viglianisi 11, Barrile 15, Messineo 4, Tramontana 14, Neri 3, Laganà M. 14, Bellantone, Fiorillo, Suraci 13, Vazzana 7, Egwoh, Laganà L. 3

Coach: Gaetano Gebbia

Rende: Carelli 2, Conte, Mazzuca 3, Gaglianese 8, Cilento 11, Russo 8, Gallo 8, Garruzzo, Tenuta, Reda 2, Milito 15, Chironi

Coach: Carbone

Foto di Fortunato Serranò