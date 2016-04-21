Val Gallico: play Off del campionato pallavolo mista Csi all’orizzonte

La Volley Val Gallico meritatamente in testa alla classifica passa di diritto alle Finali Provinciali Pallavolo Mista Csi ed aspetta la migliore uscita dai Play Off.

Nelle Semifinali si fronteggeranno da una parte Volley 4Fun Vs Stella Rossa Scilla che si terrà il 2 maggio a Reggio Calabria e dall’altra Volley Time Rosarno Vs Pro Volley RC che giocheranno il 29 aprile a Rosarno.

Strada spianata aspetta la Volley 4 Fun in queste semifinali Play Off mentre dovranno lottare duramente la Volley Time Rosarno, che in casa è in grado di prestazioni di alta pallavolo, e la Pro Volley Rc, 2 volte vice Campione Regionale, per qualificarsi alla finale Play Off.

La Volley Val Gallico, rimanendo ben un mese ferma, ha intensificato gli allenamenti e programmato una serie di amichevoli in vista delle finali che si terranno: gara 1 il 15 maggio, gara 2 il 22 maggio ed eventuale gara 3 il 29 maggio; i vincitori dovranno tenersi pronti giorno 3 giugno a partire per Bari dove si terranno le Finali Interregionali Pallavolo Mista 2016 unitamente alle migliori di Campania, Sicilia e Puglia.

Il Campionato Pallavolo Mista Csi entra nel vivo, in bocca al lupo ai partecipanti.

Classifica Definitiva

Volley Val Gallico 28

Volley 4Fun 24

Volley Time 17

Pro Volley 15

Stella Rossa Scilla 6

Volley Cittanova 0