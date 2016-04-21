Val Gallico: play Off del campionato pallavolo mista Csi all’orizzonte
La Volley Val Gallico chiude in testa il campionato Csi di pallavolo mista e attende le semifinali dei play off, poi le finali provinciali di maggio
21 Aprile 2016 - 13:49 | di Redazione
La Volley Val Gallico meritatamente in testa alla classifica passa di diritto alle Finali Provinciali Pallavolo Mista Csi ed aspetta la migliore uscita dai Play Off.
Nelle Semifinali si fronteggeranno da una parte Volley 4Fun Vs Stella Rossa Scilla che si terrà il 2 maggio a Reggio Calabria e dall’altra Volley Time Rosarno Vs Pro Volley RC che giocheranno il 29 aprile a Rosarno.
Strada spianata aspetta la Volley 4 Fun in queste semifinali Play Off mentre dovranno lottare duramente la Volley Time Rosarno, che in casa è in grado di prestazioni di alta pallavolo, e la Pro Volley Rc, 2 volte vice Campione Regionale, per qualificarsi alla finale Play Off.
La Volley Val Gallico, rimanendo ben un mese ferma, ha intensificato gli allenamenti e programmato una serie di amichevoli in vista delle finali che si terranno: gara 1 il 15 maggio, gara 2 il 22 maggio ed eventuale gara 3 il 29 maggio; i vincitori dovranno tenersi pronti giorno 3 giugno a partire per Bari dove si terranno le Finali Interregionali Pallavolo Mista 2016 unitamente alle migliori di Campania, Sicilia e Puglia.
Il Campionato Pallavolo Mista Csi entra nel vivo, in bocca al lupo ai partecipanti.
Classifica Definitiva
Volley Val Gallico 28
Volley 4Fun 24
Volley Time 17
Pro Volley 15
Stella Rossa Scilla 6
Volley Cittanova 0
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