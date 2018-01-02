Un veglione elegante e a numero chiuso, con piscina e una consolle di alta qualità: il racconto del promoter Francesco Martino sul Capodanno ELITE

La notte più affascinante, più importante, più attesa dell’anno. Cosi recitava lo slogan ELITE per il Capodanno 2018 al Cos’è Hotel.

Una location suggestiva, con un’ampia zona interna elegante e climatizzata e uno spazio esterno con piscina che ha reso l’ultimo notte dell’anno dei reggini ancora più piacevole.

“Il nostro è stato un veglione all’insegna dell’eleganza e della raffinatezza. Siamo riusciti a portare a termine lo scopo che ci eravamo prefissati – confessa ai nostri microfoni Francesco Martino, promoter dell’evento – far divertire i reggini”.

Quello 2018 è stato il terzo veglione che ha visto protagonista il Cos’è Hotel, un evento eccezionale, per un veglione a numero chiuso in cui le aspettative dell’organizzazione sono state ampiamente soddisfatte dagli ospiti che hanno fatto dell’evento un capodanno sold out.

“Tanta bella gente – continua Martino – una consolle che ha stupito grazie a musica di alta qualità. Il nostro Capodanno è stato creato e realizzato pensando anche ai più piccoli dettagli. Un veglione studiato da ogni punto di vista. Gli effetti speciali della serata, ad esempio, hanno sbalordito il pubblico”.

A far ballare i reggini, sulle note della loro musica: il dj Claudio Polimeni accompagnato da Giovanni Giordano ed Eros Pillitteri.