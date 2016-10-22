Venacroil Oil, l’olio cosmetico curativo made in Calabria del reggino Flavio Russo

In un momento storico come questo, in cui la stragrande maggioranza dei calabresi incita i più giovani ad abbandonare questa terra arida di prospettive future, Flavio Russo è una voce isolata dal coro.

L’inventore e produttore del primo olio cosmetico curativo “Venacroil Oil”, puramente Made in Calabria scommette, invece, proprio su questa terra, che non è arida: al contrario, la terra è il punto di partenza per rilanciare l’ economia “In Calabria abbiamo prodotti esclusivi, unici, che non esistono in nessun’altra regione. Basti pensare che nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, sono concentrate assieme tutte le erbe officinali presenti negli altri parchi: un’identità e una biodiversità straordinaria, favorita dal microclima, che non può essere lasciata al caso e che abbiamo il dovere di trasformare in un’occasione”.

Dalle erbe officinali al primo olio curativo

Proprio la passione per le erbe officinali è stata il volano per realizzare Venacroil Oil.

Ma si sa, le cose belle richiedono tempo, dedizione e sacrifici e, prima di arrivare a questo risultato, Flavio Russo era solo un semplice proprietario di una distilleria , una fabbrica di erbe e oli essenziali, realizzata concretamente arrivando al primo posto in un bando regionale.

Da lì sono iniziati i viaggi in tutto il mondo, la fortuna di conoscere da vicino grandi aziende come Dior e Guerlain e l’occasione di poter fare un import-export per le erbe officinali a favore di alcuni suoi fornitori.

La formula ricevuta a Spalato

In uno di questi viaggi, a Spalato, in Croazia, in una cena dai dodici commensali, il Russo incontra un chimico di Zagabria che lo avvicina e, con poche semplici frasi, “di quelle che nella vita non si dimenticano più”, gli consegna in mano un’eredità: la formula chimica di quello che oggi è un vero e proprio olio curativo, composto essenzialmente da olio extra vergine di oliva biologico, Hypericum perfotum, Helycrysum italicum e Vitamina E.

Dalla formula scritta al prodotto confezionato, però, passa tanto lavoro, studio, ricerca e attenzione: per passare dal colore giallo paglierino al rosso tipico dell’olio curativo Venacroil oil, occorre un processo di lavorazione di tre mesi.

Le proprietà dell’olio curativo

Questo processo si sintetizza in un olio dalla straordinaria azione curativa: grazie alle proprietà analgesiche e antinfiammatorie, Venacroil oil cura le vene varicose, varici, capillari deboli e i dolori reumatici, favorendo la circolazione sanguigna;

le proprietà decongestionanti aiutano chi ha una pelle sensibile o con tendenza allergica, chi soffre di psoriasi, herpes, eczemi e irritazioni;

l’effetto rigenerante elimina macchie, cicatrici, ispessimenti e lesioni e dona sollievo a chi soffre di emicrania o di problemi respiratori come tosse o catarro.

Inoltre, Venacroil oil è ottimo per massaggi linfodrenanti e decontratturanti.

Dove si acquista Venacroil Oil

Venacroil oil è in vendita in tutte le farmacie e parafarmacie della provincia di Reggio Calabria.

Contatta l’azienda al numero 3402546891