Verde, ecologica e sostenibile. Come sarà la zona tra il Porto e il Lido comunale – FOTO

Passeggiata panoramica, percorso ciclabile, pineta Zerbi chiusa al traffico e nuovo terminal: al via i lavori di un anno tra il Porto e il Lido comunale

Meno 365. Oggi si è aperto ufficialmente il cantiere dei lavori di riqualificazione dell’area urbana compresa tra il Lido comunale e il Porto di Reggio Calabria, lavori che secondo il progetto dovrebbero durare esattamente un anno, con la conclusione prevista per il 10 gennaio 2018. Quest’oggi, presso il Museo dello strumento musicale, c’è stata la presentazione del progetto.

‘E’ una giornata importante per la città, inauguriamo una serie di lavori che interesseranno il cuore della città, rigenerando un’area urbana inutilizzata e degradata’, ha dichiarato l’assessore alle Politiche Comunitarie Giuseppe Marino. Un progetto che assicura di rinnovare e rigenerare, dalla forte vocazione ambientale. ‘Non si tratta di un’opera isolata ma di un tassello di un progetto più ampio.

Il meridione deve essere al passo con il resto d’Europa anche per quanto riguarda il rispetto dei tempi -ha chiarito Marino- basta con ritardi che allungano oltremodo i cantieri’.

Il progetto e chi lo ha disegnato

L’architetto Giandomenico Chirico ha fatto parte dello staff che ha progettato l’opera, un gruppo di lavoro vasto e che fa parte di un team che ha realizzato (e realizzerà) opere importanti in Russia, Stati Uniti e Arabia Saudita.’

L’area di intervento, piuttosto vasta, si estende per circa 6,5 ettari e le opere architettoniche essenzialmente interessate sono: la passeggiata panoramica e il percorso ciclabile, le piazze e la scalinata, il nuovo terminal, il parcheggio con le pensiline fotovoltaiche, via Candeloro e la storica pineta Zerbi, che -dichiara Chirico- diventerà un polmone verde chiuso al traffico, con decine di alberi che verranno piantati’.

Le cinque novità del progetto

Cinque, in sintesi, le novità più interessanti legate agli aspetti salienti alla base del progetto. L’importanza cruciale rivestita dal verde, il sistema di videosorveglianza urbana, la stazione di ricarica di veicoli elettrici, l’area per bike sharing e la connessione pubblica wireless.

Lido Comunale e Porto sono ‘due luoghi dell’anima’, il sindaco Falcomatà mostra soddisfazione per una serie di lavori che riqualificheranno una zona centrale della città. ‘E’ doveroso ripartire da qui, il Museo dello strumento musicale è una struttura importante di Reggio Calabria e farà parte del rinnovamento che interesserà tutta questa zona. Abbiamo la straordinarietà di avere un Porto al centro della città, vicino allo splendido Lungomare, bisogna pensare ad opere di questo tipo per accentuare la vocazione turistica di Reggio Calabria’.

Il primo cittadino ha assicurato che sarà vinta la battaglia dei tempi, ‘i 365 giorni di lavorazione saranno rispettati anche se ci sarà un controllo sociale da parte della cittadinanza. Abbiamo discusso con loro gli aspetti cruciali di questa opera, vorrei che questo metodo di condivisione diventasse un’abitudine’ ha concluso Falcomatà.