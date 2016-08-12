Verso le finali dei campionati italiani femminili di tennis

Quarti di finale e semifinali sui campi in terra rossa di Catona: Pigato, Zanolini, Mencaglia e Alvisi nel singolo, le coppie in corsa nel doppio

Ancora qualche giorno di gare e allo Sport Village di Catona saranno premiate le vincitrici dei Campionati Italiani Femminili di Tennis under 13 sia per il singolo che per il doppio.

La competizione, per la prima volta ospitata dalla Calabria, infatti è ormai entrata nella sua fase clou.

Ultimi match, dunque, sui campi in terra rossa della struttura a nord di Reggio. Per quanto riguarda i quarti di finale (singolo), Lisa Pigato (Junior Tennis Dario Mattei Gentili di Milano) si è imposta su Chiara Fornasieri (Sporting Tennis Club Borgaro). La Pigato, già campionessa Under 12 2015, si è così instradata verso la sfida contro Camilla Zanolini (Tennis Club Cerea) la quale ha avuto la meglio su Alessandra Simone (Tennis Club Foggia). In semifinale anche Carlotta Mencaglia (Eur Sporting Club) vittoriosa su Eleonora Alvisi del Tennis Club Trani che ha sconfitto Beatrici Ricci proveniente dal Tennis Club di Pistoia.

Sul fronte doppio, invece, volano in semifinale Lisa Pigato e Matilde Paoletti, Jennifer Ruggeri (Tennis Porto San Giorgio) in coppia con Desirè Massari del Circolo Tennis Latiano. Le altre atlete pronte a contendersi il titolo giorno 14, sono Carlotta Mencaglia con Arianna Zucchini del Circolo Tennis Bologna ed il duo composto da Beatrice Ricci e Asia Serafini.