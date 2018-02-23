Il 10 marzo all'Ordine dei Medici di Reggio i vertici Enpam su previdenza e welfare: consulenze individuali e corso Ecm con 8 crediti

La più grande riforma che abbia investito il sistema previdenziale ed assistenziale della categoria medica, coinvolgendo tutte le figure sanitarie: dall’odontoiatra allo specialista ambulatoriale al medico di famiglia passando per gli ospedalieri, i liberi professionisti, gli specializzandi e persino i laureandi, sarà al centro di un incontro dal titolo “Previdenza e Welfare: tra i limiti del presente e le prospettive del futuro”.

L’evento sarà anche l’occasione per poter ottenere delle consulenze dalla viva voce dei funzionari Enpam, presenti per l’occasione in sede, ma anche per chiarire le modalità e le finalità della possibilità di maturare in anticipo un’anzianità contributiva Enpam per gli studenti universitari del quinto e sesto anno di Medicina e di Odontoiatria.

Il futuro della categoria e i progetti con l’Ordine

Ma non finisce qui. Perché non si parlerà solo del presente ma al centro della discussione ci sarà anche il futuro della categoria, le prospettive che si aprono all’orizzonte e gli interessanti progetti a cui stanno lavorando sinergicamente l’Ordine dei Medici reggino e l’Enpam.

Verranno analizzati, dunque, questioni attuali e prospettive future della categoria in una giornata convegnistica che vedrà la partecipazione dei massimi rappresentanti dell’Enpam ovvero il Presidente Enpam, Alberto Oliveti, il Vicepresidente vicario Enpam, Giovanni Pietro Vito Malagnino, il Presidente di “Enpam Real Estate”, Luigi Mario Daleffe, il Consiglio dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, rappresentanti sindacali della medicina di base e della specialistica ambulatoriale.

L’iniziativa, promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Reggio Calabria in collaborazione con l’Enpam, è in programma il prossimo 10 marzo, presso la sede del nostro Ente in Via Sant’Anna II tronco.

Come prenotare la consulenza Enpam

Si informano gli iscritti che è già possibile prenotarsi per la consulenza Enpam. Coloro, dunque, che vorranno prendere appuntamento per avere un confronto con i funzionari dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici dovranno inviare a mezzo fax (0965893074) o email (segreteria@omceo.rc.it) l’apposita scheda di prenotazione disponibile sul sito istituzionale dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria.

Nella richiesta, oltre ai dati personali, va specificata la tematica di interesse. Per sapere se si è inclusi tra i prenotati alla consulenza Enpam, occorrerà telefonare il primo marzo prossimo alla Segreteria dell’Ordine (0965812797) e confermare la presenza o comunicare l’eventuale assenza per poter essere surrogati da colleghi che hanno inviato la prenotazione via email o via fax e per i quali sarà rispettato l’ordine cronologico delle suddette preiscrizioni. I funzionari Enpam dedicheranno 15 minuti ad ogni preiscritto fino alla loro permanenza in sala.

Inoltre, è possibile prenotarsi per partecipare all’evento formativo con separata scheda. Si evidenzia che chi intende partecipare al corso Ecm ed avere la consulenza dovrà inviare entrambe le schede. L’evento Ecm è stato accreditato con numero 8 crediti.

Fonte: OMCEO RC