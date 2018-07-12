Dal 16 luglio i contenitori vanno esposti entro le 12; consegna dei kit ancora attiva al Campo Coni di via Modena e ai saloni di Spirito Santo

Prenderà il via a partire dalla prossima settimana il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta nei quartieri di Modena, San Sperato, Condera, Spirito Santo, Cannavò, Prumo, Riparo e San Cristoforo. Saranno interessati dal nuovo servizio tutti i cittadini residenti all’interno del territorio della ex quarta e settima circoscrizione.

Dopo la prima fase di consegna dei nuovi contenitori, iniziata già da diverse settimane, a partire dai prossimi giorni si procederà gradualmente con la rimozione dei cassonetti presenti nelle zone interessate dal servizio ed avviando questa nuova fase di raccolta.

Dal 16 luglio i mastelli si espongono entro le 12

A partire da lunedi 16 luglio 2018 i cittadini coinvolti dovranno esporre i propri contenitori (secondo la tipologia di rifiuto), se pieni, su strada pubblica, entro le ore 12:00. Secondo i calendari distribuiti contestualmente alla consegna del kit dei mastelli, si inizierà lunedi con la raccolta dell’organico.

Si ricorda ai cittadini che per i rifiuti organici è possibile utilizzare, all’interno del mastello marrone, una busta biodegradabile e compostabile riconoscibile da uno dei marchi riportati anche nel dizionario dei rifiuti, distribuito all’interno del kit dei contenitori.

Dove ritirare il kit dei mastelli

Per chi ancora non avesse ritirato il kit dei mastelli, la Società titolare del servizio AVR, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, garantirà ancora per questi giorni, ed anche nelle prossime settimane, la consegna dei contenitori.

Le sedi di consegna a disposizione dei cittadini rimarranno il CAMPO CONI “A.PENNA” in VIA MODENA e i SALONI PARROCHIALI DI SPIRITO SANTO, DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00.