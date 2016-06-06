Via alla videosorveglianza per il Parco Botteghelle
Partita l'installazione delle telecamere nel parco di Largo Botteghelle, che sarà riqualificato e riaperto a bambini e famiglie
06 Giugno 2016 - 17:55 | di Vincenzo Comi
Sono partite questa mattina le operazioni di installazione della videosorveglianza all’interno del Parco di Largo Botteghelle, che sarà riqualificato nei prossimi giorni e subito dopo riaperto al pubblico. A darne notizia è stato il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che questa mattina, accompagnato dal Consigliere delegato alla Città Metropolitana Riccardo Mauro e dal Presidente del Consiglio Demetrio Delfino, ha effettuato un sopralluogo all’interno dello storico parco cittadino.
Negli ultimi giorni l’area del Parco è stata interessata da un’operazione di pulizia straordinaria. È stata tagliata l’erba e nei prossimi giorni sarà messo in sicurezza anche il piccolo laghetto artificiale. Nel frattempo l’Associazione “Per Federica onlus” provvederà all’installazione di nuove giostrine per i bambini e a breve partirà l’iter per la realizzazione di un punto ristoro interno.
«L’installazione della videosorveglianza era stata richiesta dai cittadini e dalla stessa Associazione che si occupa della gestione del Parco – ha spiegato il Sindaco Falcomatà al termine del sopralluogo – nei prossimi giorni il Parco tornerà ad essere fruibile per i tanti bambini e genitori che quotidianamente la frequentano. Contestualmente abbiamo previsto un’opera di bonifica dell’area che, con le nuove giostre donate dall’Associazione “Per Federica Onlus” sarà ancora più gradevole ed accogliente».
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