Viaggiare online. Ecco le migliori piattaforme dedicate e le mete preferite dai turisti

di Davide Gallo – Non sono poi così lontani i tempi in cui per organizzare la propria vacanza ci si recava presso le agenzie di viaggi con le idee già chiare sul da farsi. Il tempo passa e le abitudini cambiano, così come le esigenze quotidiane. L’avvento della rete ha segnato un punto di svolta sotto tantissimi aspetti, non ultimo proprio quello che riguarda i viaggi fuori porta.

Al giorno d’oggi recarsi fisicamente presso un’agenzia di viaggi sembra solamente un dolce ricordo, un po’ come i telefoni anni cinquanta senza tastiera o il buon vecchio giradischi. Una realtà alla quale hanno dovuto far fronte proprio le agenzie, che col passare degli anni si sono spostate online.

E allora spazio al nuovo che avanza, perché il futuro oramai è a portata di click. Allo stesso modo anche le compagnie di assicurazioni si sono adeguate, ed infatti le migliori offerte per stipulare una polizza viaggio sono disponibili in rete, grazie anche al contributo fornito dai portali di comparazione specializzati.

Le piattaforme di viaggio più usate

Le piattaforme dedicate al mondo dei viaggi si moltiplicano di giorno in giorno, nel tentativo di offrire una scelta ampia e soddisfacente. In questo contesto si collocano realtà come Kayak.it, che soltanto in America detiene circa il 70% del mercato, e che di recente è sbarcata anche nel vecchio continente.

Uno vero e proprio punto di riferimento per i viaggiatori provenienti da ogni angolo del pianeta, con tariffe e cambi di listino aggiornati in tempo reale. Nel 2011 è stata inaugurata una sede operativa nel cuore della Svizzera tedesca, precisamente a Zurigo, segno che l’agenzia è in grado di competere con i colossi del mercato quali Skyscanner.it, Booking.com, Volagratis.com e Edreams.it.

Le mete preferite dai turisti

Ma quali sono le mete preferite dai turisti? Secondo i dati raccolti proprio da Kayak tra le prime dieci non compare una sola città italiana. Al primo posto domina incontrastata New York, seguita da Bankok, Barcellona, Parigi, Palma di Maiorca, Berlino, Istanbul, Madrid e Monaco. I viaggiatori italiani invece prediligono restare entro i confini, ed infatti nei primi tre posti compaiono proprio Milano, Palermo e Catania. Per quanto riguarda le destinazioni straniere scelte dai nostri concittadini il podio è composto da Londra, Parigi e New York.

Per organizzare al meglio la propria vacanza bisogna tener conto anche del periodo nel quale si intende viaggiare. Ecco che il mese di Agosto risulta il più dispendioso così come Dicembre. Una curiosità: Parigi sembra essere la meta con i voli più economici, mentre sempre in termini di convenienza gli alberghi più a buon mercato si trovano a Lisbona.

Quanto spendono gli italiani per i voli

Gli italiani in media spendono circa 275 euro all’anno per i voli, una cifra che a stento raggiunge la metà dei costi sostenuti dagli inglesi: 474 euro. Uno dei vantaggi offerti da Kayak è quello di poter visualizzare le misteriose ‘commissioni di pagamento’ nel dettaglio, prima di procedere all’acquisto.

Insomma questo e tanti altri motivi hanno consentito alla piattaforma statunitense di diventare una delle migliori agenzie di viaggio disponibili online.

E voi avete già scelto la destinazione del vostro prossimo viaggio?