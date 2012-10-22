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Nuovo DJ Set di Vicky Production: Un viaggio tra Latin e Techno Beat

Ascolta e scarica il nuovo DJ set di Vicky Production, dove ritmi latini e techno si fondono per creare una playlist indimenticabile

22 Ottobre 2012 - 17:55 | di Redazione

Vicky Production, dj autore del nuovo set tra sonorità latine e techno beat

L’ultimo DJ set di Vicky Production è pronto per essere ascoltato e scaricato: un mix avvincente di sonorità latine abbinate alla techno beat! Vicky afferma: “Quando suono cerco sempre di ispirarmi a Riccardo Villalobs e Audiofly.”

Tracklist completa

  1. Alex Roque – Angels Folove
  2. Belocca & Soneec – Chupikar
  3. Betoko & Mar – Laughing Gas
  4. Celeda, Peter Rauhoner – Believe
  5. Doneyck (Access Electronic)
  6. El Cario – Bassoa
  7. Doneyck – Precious
  8. Sabb-Groover – Supernova
  9. Beach Kisses – Joris Voorn
  10. Nuno Dos Santos
  11. Doneyck & Patrice Cebaumel – Arabika
  12. Doneyck – Tim Marts Sound Ofafrica
  13. Jose’nsan Francisco – Mambo
  14. Doneyck (Feel The Sound)
  15. Ayiana – Marcelo Vak & Alex Roque
  16. Mike Newman – Jamaica
  17. Doneyck – Vamos Alla

Questo set offre un’esperienza unica che fonde ritmi caldi e vibranti con il battito più duro e incisivo della techno. È l’ideale per gli appassionati di entrambi i generi!

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