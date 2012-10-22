Nuovo DJ Set di Vicky Production: Un viaggio tra Latin e Techno Beat
Ascolta e scarica il nuovo DJ set di Vicky Production, dove ritmi latini e techno si fondono per creare una playlist indimenticabile
22 Ottobre 2012 - 17:55 | di Redazione
L’ultimo DJ set di Vicky Production è pronto per essere ascoltato e scaricato: un mix avvincente di sonorità latine abbinate alla techno beat! Vicky afferma: “Quando suono cerco sempre di ispirarmi a Riccardo Villalobs e Audiofly.”
Tracklist completa
- Alex Roque – Angels Folove
- Belocca & Soneec – Chupikar
- Betoko & Mar – Laughing Gas
- Celeda, Peter Rauhoner – Believe
- Doneyck (Access Electronic)
- El Cario – Bassoa
- Doneyck – Precious
- Sabb-Groover – Supernova
- Beach Kisses – Joris Voorn
- Nuno Dos Santos
- Doneyck & Patrice Cebaumel – Arabika
- Doneyck – Tim Marts Sound Ofafrica
- Jose’nsan Francisco – Mambo
- Doneyck (Feel The Sound)
- Ayiana – Marcelo Vak & Alex Roque
- Mike Newman – Jamaica
- Doneyck – Vamos Alla
Questo set offre un’esperienza unica che fonde ritmi caldi e vibranti con il battito più duro e incisivo della techno. È l’ideale per gli appassionati di entrambi i generi!
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