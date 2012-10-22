Nuovo DJ Set di Vicky Production: Un viaggio tra Latin e Techno Beat

Ascolta e scarica il nuovo DJ set di Vicky Production, dove ritmi latini e techno si fondono per creare una playlist indimenticabile

L’ultimo DJ set di Vicky Production è pronto per essere ascoltato e scaricato: un mix avvincente di sonorità latine abbinate alla techno beat! Vicky afferma: “Quando suono cerco sempre di ispirarmi a Riccardo Villalobs e Audiofly.”

Tracklist completa

Alex Roque – Angels Folove Belocca & Soneec – Chupikar Betoko & Mar – Laughing Gas Celeda, Peter Rauhoner – Believe Doneyck (Access Electronic) El Cario – Bassoa Doneyck – Precious Sabb-Groover – Supernova Beach Kisses – Joris Voorn Nuno Dos Santos Doneyck & Patrice Cebaumel – Arabika Doneyck – Tim Marts Sound Ofafrica Jose’nsan Francisco – Mambo Doneyck (Feel The Sound) Ayiana – Marcelo Vak & Alex Roque Mike Newman – Jamaica Doneyck – Vamos Alla

Questo set offre un’esperienza unica che fonde ritmi caldi e vibranti con il battito più duro e incisivo della techno. È l’ideale per gli appassionati di entrambi i generi!