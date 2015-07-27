Video Touring presenta SeaTouring #CalabriaOLTRE Scilla e Cariddi

Mercoledì 29 luglio, alle ore 11, nella Sala Biblioteca del Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione della rassegna culturale SeaTouring- #CalabriaOLTREScillaeCariddi, che dal 5 al 13 agosto porterà i protagonisti della Calabria che vuole voltare pagina nelle location mozzafiato di Scilla – Marina Grande e Piazza San Rocco – e di Cannitello, con il suo lungomare affacciato nel punto più suggestivo dello Stretto che si apre verso la Sicilia. Giornalisti, musicisti, magistrati, intellettuali, imprenditori, manager pubblici, amministratori regionali, provinciali e comunali, uomini e donne che rappresentano le eccellenze della Calabria si confronteranno a viso aperto nei luoghi dov’è nato il mito e che profumano della nostra storia. Un procedere verso un orizzonte ben definito, con regole precise: individuato un tema, urgente e importante, lo si svilupperà da ogni angolatura, serata dopo serata, con ospiti di altissimo livello.

Alla conferenza stampa di mercoledì 29 luglio del saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Provincia di Reggio Giuseppe Raffa, l’assessore regionale al Lavoro e al Welfare Federica Roccisano, i sindaci di Scilla e Villa San Giovanni, Pasquale Ciccone e Antonio Messina, e alcuni dei protagonisti di SeaTouring, tra cui il cantante Fabio Macagnino e il gruppo dei QuartAumentata, che apriranno la rassegna il 5 agosto. SeaTouring è un evento che nasce per iniziativa del network Touring (Video Touring canale 655 dgtv – Radio Touring 104) e della casa editrice sabbiarossa ED, mettendo in rete amministrazioni pubbliche, associazioni e eccellenze imprenditoriali. Fare rete per andare oltre è l’imperativo della rassegna: oltre i pregiudizi, oltre i limiti, oltre i muri che impediscono alla Calabria migliore di costruire un futuro diverso per la propria gente.