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VII Edizione delle Giornate di Aggiornamento Medico: Attualità e Opinioni correnti in Medicina Interna

Quattro giorni di convegno in Medicina Interna con 31 crediti ECM: tredici sessioni dedicate a cuore, polmoni, dolore, osteoporosi, nefrologia e diabetologia

09 Maggio 2014 - 16:10 | di Redazione

VII Edizione delle Giornate di Aggiornamento Medico: Attualità e Opinioni correnti in Medicina Interna

Le Giornate di Aggiornamento Medico, giunte ormai alla VII edizione, rappresentano un momento importante per mettere a confronto gli aspetti di epidemiologia, fisiopatologia e fattori di rischio relativi alla cardiopatia ischemica, all’ipertensione, all’ictus, della morte cardiaca improvvisa, degli aspetti epidemiologici, clinici e terapeutici dei dismetabolismi che di frequente si riscontrano nella pratica clinica quotidiana. Il convegno è riconosciuto con accreditamento ECM(31 crediti per i quattro giorni).I responsabili scientifici sono Francesco Nasso, Direttore S.O.C. Medicina Interna P.O. Polistena, e Elio Stellitano, Direttore S.O.C. Medicina Interna P.O. di Melito Porto Salvo, mentre il presidente onorario è il Prof. Pasquale Lanucara.

Diverse sono le novità introdotte che incrementeranno le discussioni tematiche. Un’ampia sezione dell’evento sarà dedicata alle patologie cardiovascolari sotto il profilo diagnostico, prognostico e terapeutico, con riferimento al Rischio Cardio – Cerebro – Vascolare, mentre altre sessioni saranno incentrate sulle patologie riscontrate in maniera frequente in ambito pneumologico, sulla gestione del dolore in medicina interna e sull’osteoporosi.

Di grande interesse anche le sessioni rivolte alla nefrologia e alla diabetologia, con gli interventi di professionisti. “Anche quest’anno – hanno dichiarato Stellitano e Nasso – ci siamo posti l’obiettivo di argomentare su aspetti diversi della medicina interna, con l’ausilio di illustri relatori e accademici che relazioneranno per quattro giorni, offrendo spunti interessanti per un confronto diretto e partecipativo sugli argomenti oggetto della sessione. Un approccio multidisciplinare che consentirà di mettere a confronto fisiopatologia e fattori di rischio delle varie branche prese in esame e permetterà di analizzare le nuove strategie di trattamento delle stesse”. Un programma ampio ed articolato che offrirà ai relatori la possibilità di discutere e confrontarsi su diverse tematiche nelle tredici sessioni previste: Pneumologia, Geriatria, Gastroenterologia, Ictus, Terapia anticoagulante, Cardiopatia ischemica, Nefrologia, Emergenza/Urgenza, Diabetologia, Terapia del dolore, Miscellanea, Reumatologia, Il risk management nella sanità a rischio. Nel programma sono inserite anche quattro letture tematiche: “Le nuove prospettive di trattamento con le nuove terapie per il diabete”, “Ha sempre un senso parlare di elettrocardiografia clinica”, “NAFLD” e rischio cardiovascolare”, “Le sepsi severe in ambito ospedaliero”. Infine l’ultima giornata, è previsto un Forum dedicato alle nuove prospettive dell’organizzazione ospedaliera, del ruolo del medico internista e degli aspetti medico – legali legati alla professione medica, in cui sono previsti gli interventi anche di avvocati e magistrati. Le Giornate di Aggiornamento Medico si svolgeranno dal 14 al 17 maggio, presso l’Hotel Apan di Reggio Calabria.

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