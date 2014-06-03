Villa San Giovanni conquistata dagli “Amanto”

Gran pienone ieri al locale “KM 0” di Villa San Giovanni (RC). Una nuova band, gli “Amanto”, è apparsa sulla scena musicale reggina e, a giudicare dalla serata di domenica, promette fuoco e fiamme per la stagione estiva.

La magia creata dal suono della chitarra classica che incontra il sax e la voce ha dato vita ad una giovane ma espertissima formazione.

Il gruppo è formato da tre elementi: Anna Ida Pisani, Marco Rossin e Antonio Barresi .Anna, giovane e bravissima cantante, è esperta di bossa nova e canta nella lingua originale della bossa: il brasiliano.

Marco, diplomato in sax al conservatorio, è un jazzista. Suona con alcuni tra i migliori musicisti d’Italia (Achille Succi, Piero leveratto, Joe Amoruso).Antonio, anche lui diplomato al conservatorio in chitarra, vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha suonato in quasi tutti gli scenari possibili, un musicista eccellente e versatile.

Lo stile del gruppo è quello della bossa nova con contaminazioni mediterranee: questi tre ragazzi danno vita a un sound ricco di colori e magia.

Un piacevolissimo incontro musicale che scalda i cuori degli spettatori.

State allerta!! Non lasciatevi sfuggire il prossimo concerto degli ‘Amanto’!