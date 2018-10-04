Prosegue il feeling della Calabria con Van Gogh Alive, l’esperienza interattiva ospitata dallo scorso mese di maggio al Museo Multimediale di Cosenza. Oltre 15 mila gli accessi registrati. Tra i visitatori, oltre la metà sono giunti da fuori provincia e circa tremila da altre regioni italiane o dall’estero.

Ma le richieste di prenotazione non si sono mai fermate. Per questo la mostra è stata prolungata fino al 25 novembre. Intanto la struttura sta preparando un nuovo grande evento: la Da Vinci Experience, il nuovo appuntamento immersivo dedicato al genio di Leonardo, atteso per dal prossimo 15 gennaio.

Da Vinci Experience è una mostra multimediale immersiva inedita, in grado di raccontare il genio di Leonardo, la sua scienza ed eclettismo nelle varie discipline. Un progetto espositivo che fa proprio il concetto di edutainment, ossia la realizzazione di un genere d’intrattenimento culturale e family oriented, formativo e spettacolare.

Da Vinci Experience regala al visitatore emozioni uniche e irripetibili, proponendo in video mapping centinaia di immagini digitalizzate ad alta definizione, inserti video in full Hd e una colonna sonora diffusa a 360° in Dolby surround.