Vinitaly a Reggio, le associazioni di categoria: ‘Un risultato che premia il territorio reggino’

L’annuncio di Vinitaly and the City a Reggio Calabria, previsto per l’1 e 2 agosto sul Lungomare Falcomatà, ha suscitato un grande entusiasmo anche tra le associazioni di categoria che operano sul territorio.

Federimpreseuropa: “Un risultato che premia il territorio reggino”

Maria Modaffari, Presidente Nazionale di Federimpreseuropa, il Vice Presidente e Capo Dipartimento Agricoltura Giuseppe Virgili ed il Coordinatore Regionale Antonio Luppino, con una nota congiunta, esprimono profonda soddisfazione per la notizia che Reggio Calabria ospiterà “Vinitaly in the City 2026”.

“Si tratta di un risultato di straordinaria rilevanza – dichiarano – che premia il territorio reggino e l’intera Calabria, riconoscendone il valore crescente nel panorama vitivinicolo nazionale e internazionale. Questo evento rappresenta una vetrina prestigiosa, capace di attrarre attenzione, turismo e investimenti, contribuendo concretamente alla promozione delle eccellenze locali.”

Secondo i rappresentanti di Federimpreseuropa, l’assegnazione di “Vinitaly in the City” a Reggio Calabria costituisce un’opportunità strategica per il rilancio dell’immagine della città, valorizzandone le bellezze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche.

“È una occasione unica per rafforzare il legame tra territorio, tradizione e innovazione, offrendo alle imprese locali nuove prospettive di crescita e sviluppo.”

Grande importanza viene attribuita anche all’impatto positivo che l’evento avrà sull’intero comparto vitivinicolo calabrese, che negli ultimi anni ha dimostrato dinamismo e qualità crescente.

“I produttori calabresi – proseguono – potranno finalmente esprimere appieno il proprio potenziale in un contesto di respiro internazionale, consolidando la propria presenza sui mercati.”

Il sostegno di Federimpreseuropa

Federimpreseuropa conferma sin da ora la propria partecipazione all’evento, garantendo una presenza attiva con le imprese associate del settore vitivinicolo della provincia di Reggio Calabria.

“Saremo presenti – concludono – per sostenere e promuovere le nostre aziende, certi che questo appuntamento rappresenterà un momento fondamentale per l’intero sistema produttivo locale.”

I rappresentanti di Federimpreseuropa desiderano inoltre esprimere un sentito ringraziamento per questa importante opportunità, sia per le imprese sia per la valorizzazione del territorio, all’On. Francesco Cannizzaro, al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e all’Assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo, per l’impegno e l’attenzione dimostrati nei confronti del comparto vitivinicolo e dello sviluppo del territorio calabrese. Reggio Calabria si prepara dunque ad accogliere un evento di grande prestigio, destinato a lasciare un segno importante nel percorso di crescita e valorizzazione del territorio.

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Unicoop Calabria: “Il Vinitaly nella nostra città è un riconoscimento al valore della Calabria che produce”

Unicoop Calabria accoglie con grande soddisfazione la decisione della Regione Calabria, guidata dall’assessore Gianluca Gallo, e il forte impegno dell’onorevole Francesco Cannizzaro, che hanno scelto di portare una tappa ufficiale del Vinitaly nella nostra città. Una scelta che premia il territorio, le sue eccellenze e la sua capacità di essere protagonista in un contesto nazionale di altissimo livello.

La soddisfazione del presidente Serafino Nucera

Il presidente di Unicoop Calabria, Serafino Nucera, ha espresso un profondo apprezzamento per questa iniziativa:

“Portare il Vinitaly nella nostra città è un segnale di fiducia e di visione. È la dimostrazione che la Calabria può e deve essere al centro delle grandi manifestazioni nazionali. Ringraziamo l’assessore Gallo e l’onorevole Cannizzaro per aver creduto nelle potenzialità del nostro territorio e nel lavoro quotidiano delle nostre cooperative”.

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Un’opportunità per tutto il sistema cooperativo

Per Unicoop Calabria, l’arrivo del Vinitaly è molto più di un evento, è un motore di sviluppo, un’occasione concreta per:

valorizzare i vini e le produzioni delle cooperative calabresi

creare nuove relazioni commerciali e istituzionali

rafforzare l’immagine della Calabria nel mercato nazionale

attrarre turismo, investimenti e attenzione mediatica

dare visibilità a un comparto che rappresenta identità, lavoro e futuro

Le cooperative agricole e vitivinicole della regione sono pronte a cogliere questa opportunità con professionalità e orgoglio.

Un segnale di crescita per l’intero territorio

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La scelta di ospitare il Vinitaly nella nostra città conferma che la Calabria sta vivendo una fase di rinnovata centralità. Unicoop Calabria ribadisce il proprio impegno a sostenere ogni iniziativa che valorizzi il territorio, le sue imprese e le sue comunità. Il mondo cooperativo calabrese, unito e determinato, è pronto a contribuire al successo di questo importante appuntamento.