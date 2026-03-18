‘Vinitaly and The City’ a Reggio, Cannizzaro: ‘Serve coraggio per realizzare grandi idee’

"Sarà uno dei momenti più importanti per la nostra città, arriveranno turisti da tutto il mondo. E ci sarà una nuova amministrazione...", le parole del deputato reggino

In attesa del candidato sindaco alle elezioni comunali, Forza Italia piazza un colpo importante. Reggio Calabria infatti si prepara a diventare protagonista di un evento enologico di grande rilevanza nazionale: Vinitaly and the City. L’evento, che si terrà il 1° e 2 agosto sul suggestivo Lungomare Falcomatà, promette di attrarre migliaia di appassionati da tutta Italia, dando lustro alla città e alla regione.

La notizia è stata ufficializzata questa mattina durante una conferenza stampa dall’onorevole Francesco Cannizzaro e dall’assessore regionale Gianluca Gallo, entrambi hanno sottolineato l’importanza di questo evento per la Calabria e per la promozione del suo territorio.

Presenti presso il coordinamento regionale di Forza Italia diversi esponenti del partito, tra questi il presidente del consiglio regionale Salvatore Cirillo, il capogruppo al Comune Federico Milia e i consiglieri comunali Roberto Vizzari, Tonino Maiolino e Nino Zimbalatti.

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Vinitaly and the City è l’estensione del celebre Vinitaly di Verona, uno degli eventi più importanti del settore vitivinicolo internazionale. Quest’anno, la Calabria avrà l’onore di ospitarlo (come già successo a Sibari), portando sul Lungomare di Reggio Calabria una manifestazione che unisce degustazioni, incontri e una serie di eventi per promuovere la cultura del vino. Si tratta di un viaggio straordinario attraverso territori e prodotti d’eccellenza, per far scoprire non solo i vini, ma anche i luoghi iconici della città.

L’on. Francesco Cannizzaro, durante il punto stampa, ha espresso grande soddisfazione per l’inserimento della Calabria in un contesto così prestigioso.

“Questo evento è una dimostrazione della trasformazione che la Calabria sta vivendo. Da regione spesso ignorata, oggi è diventata una meta credibile per eventi di portata internazionale.

L’incontro con Vinitaly rappresenta un momento storico che mette in evidenza i progressi compiuti, soprattutto grazie all’incredibile lavoro fatto dal nostro assessore all’agricoltura, Gianluca Gallo, che ha trasformato l’agricoltura calabrese in un modello di eccellenza riconosciuto a livello europeo.

L’1-2 agosto è una data importante: siamo all’inizio del mese di agosto, l’incoming dell’anno scorso ha fatto registrare presenze importanti nell’area di Reggio Calabria e provincia, questa kermesse si inserisce anche in una programmazione che la nuova amministrazione dovrà organizzare e inserire per accogliere i turisti che verranno da tutto il mondo”, le parole di Cannizzaro, con il deputato reggino che si è soffermato anche sulla volontà di vincere le elezioni comunali il prossimo maggio, senza però offrire altri dettagli sul nome del candidato sindaco.

“Le grandi idee si trasformano in realtà quando qualcuno ha il coraggio di crederci… e noi, ancora una volta, ci abbiamo creduto”, ha aggiunto Cannizzaro attraverso un video pubblicato sui social dal Lungomare reggino.

L’assessore regionale Gianluca Gallo ha evidenziato che l’organizzazione di Vinitaly and the City a Reggio Calabria non è solo un’occasione per celebrare il vino, ma anche un’opportunità per rafforzare l’immagine della Calabria come destinazione turistica e culturale.

“La regione ha lavorato per diventare un punto di riferimento nel settore vitivinicolo, promuovendo la qualità dei suoi prodotti e della sua agricoltura. Questo evento è il frutto di anni di impegno e di un cambio di rotta che ha reso la Calabria un luogo capace di ospitare grandi manifestazioni,” ha dichiarato Gallo, ricordando anche il successo di eventi simili in altre località calabresi, come il Vinitaly a Sibari.

La presenza di importanti cantine calabresi, ma anche la partecipazione di produttori da altre regioni del sud Italia, tra cui la Sicilia, saranno al centro dell’evento. Il Vinitaly and the City rappresenta, inoltre, un’importante vetrina per il settore agroalimentare, che negli ultimi anni ha visto crescere in modo significativo la sua competitività.

“Il vino calabrese sta conquistando importanti posizioni e questo evento aiuterà a consolidare la nostra reputazione come regione produttiva di qualità,” ha continuato Gallo.

L’evento non sarà solo un’occasione per degustare ottimi vini, ma anche per godere delle bellezze artistiche e storiche di Reggio Calabria. I partecipanti avranno infatti l’opportunità di visitare luoghi simbolo della città, tra cui il Museo Nazionale, che ospita i celebri Bronzi di Riace, e altre location esclusive.

Questo evento si inserisce in un contesto più ampio di rilancio turistico per la città, che ha visto un incremento delle presenze negli ultimi anni, grazie anche all’aumento dei voli dall’aeroporto Tito Minniti.

Vinitaly and the City sarà senza dubbio un’ulteriore occasione per mostrare le bellezze e le potenzialità di Reggio Calabria, confermandola come una delle destinazioni più affascinanti del sud Italia.