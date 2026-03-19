Vinitaly a Reggio, da Milia a Cirillo: ‘Segnale forte per turismo e eccellenze calabresi’

I ringraziamenti a Gallo e Cannizzaro e il plauso all'iniziativa: "Portare a Reggio un evento di tale portata significa rafforzare ulteriormente l’attrattività della città"

L’annuncio di Vinitaly and the City a Reggio Calabria, previsto per animare il Lungomare Falcomatà, ha suscitato un grande entusiasmo tra gli amministratori locali e i protagonisti della politica regionale.

La manifestazione, che porta il prestigioso marchio del Vinitaly in una delle città più affascinanti della Calabria, ha dato il via una serie di dichiarazioni e commenti da parte delle istituzioni.

Cirillo: “Segnale forte per turismo e eccellenze calabresi“

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha espresso grande soddisfazione per l’annuncio di Vinitaly and the City a Reggio Calabria l’1 e 2 agosto, dichiarando:

“Portare il Vinitaly a Reggio Calabria è un qualcosa di straordinario, per promuovere le eccellenze vitivinicole della Calabria e di tutto il Sud, per mettere in mostra il nostro territorio ed esportare l’immagine migliore della nostra regione”.

Cirillo ha poi aggiunto:

“Parliamo dell’estensione del celebre Vinitaly di Verona, uno degli eventi più importanti del panorama vitivinicolo internazionale. Ospitare in Calabria, a Reggio, in piena stagione estiva, una manifestazione di questo livello significa offrire alla città, all’area urbana ed all’intera regione una vetrina di assoluto prestigio, capace di unire degustazioni, incontri ed eventi nella promozione della cultura del vino, delle eccellenze produttive e dei luoghi iconici del nostro territorio”.

Infine, ha sottolineato:

“Vinitaly and the City rappresenta un viaggio eccezionale attraverso territori e prodotti d’eccellenza, una possibilità ulteriore per raccontare e valorizzare la nostra terra anche in chiave turistica, culturale ed economica, mostrando la capacità della Calabria di accogliere grandi eventi e di proporsi con autorevolezza nei contesti nazionali”.

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I consiglieri di Forza Italia: “Reggio torna ad essere protagonista”

I consiglieri comunali di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Antonino Zimbalatti e Saverio Anghelone, hanno dichiarato:

“Il ‘Vinitaly and The City’ a Reggio Calabria rappresenta l’ennesima dimostrazione di una Calabria che sa finalmente narrare le proprie eccellenze su palcoscenici nazionali e internazionali”.

Riguardo all’arrivo dell’evento, i consiglieri hanno aggiunto:

“L’arrivo del Vinitaly nel ‘chilometro più bello d’Italia’ è frutto di una visione politica chiara di Forza Italia e dell’impegno costante sul territorio”.

Hanno anche sottolineato l’importanza dell’impegno dell’onorevole Francesco Cannizzaro:

“Un ringraziamento profondo va all’On. Cannizzaro, il cui instancabile lavoro di raccordo con i vertici nazionali continua a produrre risultati tangibili per la nostra città, portando Reggio al centro delle iniziative di respiro nazionale ed internazionale”.

Infine, hanno concluso:

“È il nostro marchio di fabbrica: la politica di Forza Italia risponde con i fatti. Risponde rimettendo al centro la città e la Calabria, convinti che la promozione del territorio e dei nostri prodotti d’eccellenza sia la chiave per il rilancio economico e occupazionale”.

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Reggio Futura: “Restituire alla città il ruolo e la dignità che merita”

Reggio Futura esprime il proprio apprezzamento per l’annuncio di Vinitaly and the City a Reggio Calabria l’1 e il 2 agosto, un evento che rappresenta un’importante occasione di promozione per il territorio. In una nota, il movimento sottolinea:

“Reggio Futura plaude a questa iniziativa dell’On.le Francesco Cannizzaro e dell’Assessore Gianluca Gallo. Si tratta di un risultato significativo per il territorio reggino, che finalmente si ritrova al centro di circuiti nazionali e internazionali di promozione culturale, turistica ed enogastronomica”.

Riguardo al passato amministrativo, Reggio Futura critica la gestione del centrosinistra, affermando:

“Questo importante traguardo assume un significato ancora più rilevante se si considera il lungo periodo di degrado e abbandono che la città ha vissuto negli ultimi anni a causa del centrosinistra che non è stato assolutamente all’altezza di sfruttare le grosse potenzialità del territorio”.

Il movimento si dice ottimista per il futuro, dichiarando:

“Siamo convinti che, a partire da questa primavera, subito dopo le elezioni comunali e con il più che probabile cambio di guida amministrativa, Reggio Calabria potrà finalmente ripartire, tornando al percorso di crescita interrotto con il commissariamento del Comune”.

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Infine, sottolineano la necessità di un cambiamento: