Dopo Calvani e Rossato la Viola perde anche Fabi e Caroti, destinati a Siena, mentre su Roberts e Pacher c'è l'interesse di altre società

A prescindere da quale sarà il verdetto di giorno 25 giugno, la Viola dovrà ripartire da protagonisti diversi da quelli in grado di farle terminare la regular-season 2017/2018 al terzo posto del girone Ovest di A2.

Dopo aver perso coach Calvani e la guardia Riccardo Rossato, diretti a Scafati, il roster nero-arancio a breve verrà privato anche di Agustin Fabi e Lorenzo Caroti. Entrambi, infatti, dovrebbero firmare con Siena nelle prossime ore, lasciando Reggio Calabria con non pochi rimpianti.

Impossibile, poi, anche la permanenza di Chris Roberts e AJ Pacher. Sul primo, in particolare, è fortissimo l’interesse di Bergamo e Biella, il secondo piace – e non poco – proprio a Scafati, dove ritroverebbe lo stesso Calvani, tecnico che ne ha valorizzato il rendimento in riva allo Stretto.

M.O.