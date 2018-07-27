Il nuovo corso targato Coppolino programma le prime amichevoli: Trofeo San Severo il 22 e 23 settembre, Trofeo S.Ambrogio e a inizio ottobre Orlandina

Poco tempo da perdere. Il nuovo corso Viola targato Coppolino è pronto a partire. Oltre alla campagna abbonamenti e alla conferenza stampa con il sindaco Falcomatà che prevedibilmente delineerà i contorni del nuovo progetti, si inizia a programmare le prime amichevoli.

In attesa di capire chi sarà il nuovo coach neroarancio, la Viola avvicinerà la stagione agonistica 2018-2019 partecipando ad alcune amichevoli. Nulla di ufficialmente fissato, ma è plausibile che i neroarancio prendano parte al Trofeo San Severo il 22 e 23 settembre, poi chiudendo il mese di settembre con il Trofeo S.Ambrogio. A inizio ottobre, salvo sorprese, l’amichevole con Orlandina.