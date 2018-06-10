La Viola Reggio Calabria, capace di grandi vittorie ma anche protagonista di periodi difficili, annovera nella sua storia un ruolo nell’organigramma che ha sempre rappresentato un autentico punto di riferimento per l’intero ambiente neroarancio.

Andando indietro nel tempo, partendo da Benvenuti, passando per Zorzi, Recalcati, Lardo, Gebbia, i “recenti” Benedetto e Bolignano possiamo collocare sicuramente colui che ha magistralmente condotto ed interpretato il campionato 2017/2018, ospite tra l’altro degli studi di CityNow per una piacevole chiacchierata in diretta Facebook: Marco Calvani. (LINK per riguardarla)

Il suo straordinario campionato difficilmente verrà dimenticato dai tifosi, per determinazione, per capacità, per sacrificio, soprattutto adesso che arriva l’ufficialità del suo ritorno in Campania, direzione Scafati.

Il Patron Longobardi avrà a disposizione il tecnico capitolino che già in due stagioni lo ha visto head coach anche di un certo Gigi Datome, atleta che si ritrovò alla Virtus Roma nella straordinaria stagione della finale scudetto.

Auguriamo il meglio in pieno spirito neroarancio al coach che ha fatto saltare dalle seggiole del PalaCalafiore, spesso anche trasformandosi da autentico trascinatore perché il pubblico riempisse sempre di più il fortino reggino che avrebbe ben figurato anche in post season. Lo stesso che sicuramente, ci auspichiamo tutti, sarà in grado di applaudirlo in caso di ritorno da ex.

Buon basket coach Marco Calvani!

Foto di Maurizio Polimeni