Il club di Coppolino svela data, ora e luogo dei prossimi test: ingresso gratuito per le amichevoli con Costa d'Orlando e Catanzaro

Archiviata la sfida amichevole di Capo d’Orlando, che ha visto la nuova Viola di coach Mecacci prevalere sulla compagine locale, il club dello Stretto continua la preparazione in vista dell’esordio ufficiale in campionato del prossimo 7 settembre. Non mancheranno, ovviamente, ulteriori test-match. Su due di questi, il re-match con Costa d’Orlando e il derby calabrese con Catanzaro, il team presieduto da Coppolino ha svelato i dettagli inerenti a ora, data e luogo. Eccoli:

La Viola Reggio Calabria comunica che gli impegni di pre-season rispettivamente contro Costa d’Orlando in programma Sabato 8 Settembre alle ore 18.00, e Catanzaro previsto per Sabato 15 Settembre sempre alle ore 18.00 ,si disputeranno presso il “ PalaMazzetto” – Pianeta Viola , via Pio XI, 337-. L’ingresso per le due amichevoli sarà gratuito.

Chiosa finale, poi, sul trofeo Sant’Ambrogio, storico appuntamento del precampionato reggino che, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, quest’anno dovrebbe tenersi al PalaBotteghelle.