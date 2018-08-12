NOTA 27 • AREA TECNICA, PREPARATORE ATLETICO E NUMERI MAGLIE

Viola Reggio Calabria informa che l’Area Tecnica composta da Coach Mecacci con Assistenti Trimboli e Motta, sarà supportata dall’esperienza del professor Saverio Neri, che incontrerà domattina l’AD alle ore 12.00 al Pianeta Viola per poter definire gli ultimi dettagli e mettere la firma su un contratto annuale. Team Manager Peppe Murano.

Maestro dello Sport, dal 2001 al 2005 il professor Neri è stato preparatore atletico del Nuovo Basket Viola in A1 e B. Dal 1987 al 1997 ha svolto ruolo analogo nella Reggina Calcio Settore Giovanile e Prima Squadra. Ha ricoperto inoltre importanti ed apicali ruoli nella Nazionale di Lotta, oltre ad avere assistito l’Atletico Nausica, la MANGIATORELLAReggio Calabria (pallavolo femminile) in Serie A, Atletico Rugby Reggio Serie A.

La Viola inoltre rende noti i numeri di maglia scelti dai Sigg. Atleti: 4 – Alessandri Filippo 7 – Fall Yande 8 – Fallucca Matteo 9 – Agbogan Allen 10 – Carnovali Tommaso 11 – Mastroianni Mattia 18 – Paesano Alessandro 23 – Vitale Donato

Riguardo gli ultimi due elementi del roster mancanti (un under ed un senior), Viola Reggio Calabria informa di essere in trattative – stadio avanzato – e si riserva di comunicare positivi esiti a breve.

La Viola è di chi la ama.