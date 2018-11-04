La Viola travolge l'Alfa Catania e vola in vetta: ecco i voti di CityNow, con Carnovali MVP della gara e il coach Mecacci premiato con l'8

di Matteo Occhiuto – Una superiorità talmente netta dall’essere di difficile commento. La Viola vince, vola in vetta, diverte, emoziona. Catania torna in Sicilia al termine di una gara senza storia, dominata in un contesto quasi commovente.

Le pagelle della Viola

Le pagelle della gara, griffate CityNow.it:

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Alessandri voto 7 – Inizia in sordina, cresce alla distanza, emerge con forza nel terzo periodo: doppia cifra meritata, ottima prova la sua.

Fall voto 6 – Il contrappasso della sua grande generosità sono i due falli che colleziona già nel primo quarto, condizionandone la prosecuzione della gara.

Fallucca voto 6 – Vedi Fall: l’arbitro gli fischia contro due volte nei primi minuti di gara, costringendo Mecacci a centellinarne il seguente utilizzo. Per oggi, lascia ad altri il compito di illuminare la scena.

Agbogan voto 7.5 – Carnovali, senza dubbio, gli “ruba” quello che sarebbe stato il secondo titolo MPV consecutivo. Gara difensiva magistrale per Allen, devastante sulle seconde palle.

Carnovali, MVP di CityNow

Carnovali voto 8 – Nel momento in cui la Viola si riscopre bisognosa di leader tecnici, lui c’è e sale in cattedra. Il suo ingresso in campo segna la rottura del ghiaccio della sfida: trova quasi istantaneamente la doppia cifra con una naturalezza disarmante, continuando poi ad essere enigma irrisolto per il sistema difensivo catanese. [MVP CITYNOW]

Mastroianni voto 7 – Ancora una volta, partecipa alla festa cestistica a tinte nero-arancio: forse è il giocatore più costante della Viola, sia nella pluralità delle partite fin qui giocate, sia nell’arco della singola gara. La sua luce non si spegne mai.

Paesano voto 6.5 – Silenziosamente prezioso anche oggi, contribuisce alla più larga vittoria stagionale con personalità ed esperienza.

Nobile voto 7 – Gioca anche lui una gara enorme, forse la sua migliore da quando veste la casacca della Viola.

Vitale voto 7 – Difensivamente impeccabile, on fire anche quando attacca il ferro: protagonista fra i protagonisti.

Mecacci voto 8 – Fatichiamo a parlare di basket in una situazione del genere. Ha costruito una macchina praticamente perfetta, che non merita, assolutamente, di essere fermata.