Campagna abbonamenti 2018/19 riaperta il 3, 4 e 5 ottobre al Pianeta Viola: per studenti e dipendenti dell'Università Mediterranea abbonamento a 75 euro

La Viola Reggio Calabria comunica che, date le numerose richieste, sarà riaperta in via straordinaria la “Campagna Abbonamenti 2018/19“. Sarà possibile abbonarsi alle gare interne della squadra neroarancio nelle giornate di Mercoledì 3, Giovedì 4 e Venerdì 5 Ottobre presso il “Pianeta Viola” dalle ore 17.00 alle ore 20.30

Negli orari sopraindicati sarà possibile, per chi ancora non lo avesse ancora fatto, ritirare gli abbonamenti precedentemente sottoscritti.

Si comunica inoltre che sempre dal 3 al 5 Ottobre tutti gli studenti e dipendenti (docenti e personale) dell’ Università Mediterranea potranno beneficiare, grazie all’accordo stipulato tra la Viola Reggio Calabria e l’Ateneo reggino, di una particolare promozione a loro riservata.

Si potrà sottoscrivere l’abbonamento per il settore “Parterre Laterale” al prezzo ridotto di € 75 ,previa esibizione tesserino, libretto e/o dichiarazione sostitutiva Gomp in allegato al proprio documento d’identità.