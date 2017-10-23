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Viola – Rinnovo e adeguamento di contratto per Caroti

La società prolunga fino al 30 giugno 2019 l'accordo con il playmaker di Cecina, protagonista del presente e del futuro della MetExtra

23 Ottobre 2017 - 14:08 | di Vincenzo Comi

La Viola Reggio Calabria di Serie A2, squadra neroarancio di pallacanestro

La MetExtra Viola Reggio Calabria comunica di aver raggiunto l’accordo per l’adeguamento del contratto del cestista Lorenzo Caroti, la cui durata è stata prolungata sino al 30 Giugno 2019.

Una scelta importante che sottolinea come la società creda fortemente nelle qualità del playmaker di Cecina che, dopo l’ottima stagione all’esordio in A2 e in canotta Viola, si è guadagnato un ruolo da assoluto protagonista nel presente e nel futuro della MetExtra.

“Sono molto contento della scelta che ho fatto, sono convinto che possiamo fare veramente bene con la squadra che la società ha allestito, a Reggio mi trovo bene mi sento a casa e sono convinto della scelta che ho fatto”. Queste le parole di Caroti dopo la firma sul nuovo contratto.

Il playmaker Lorenzo Caroti firma il rinnovo con la MetExtra Viola Reggio Calabria fino al 30 giugno 2019

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