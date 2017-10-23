Viola – Rinnovo e adeguamento di contratto per Caroti
La società prolunga fino al 30 giugno 2019 l'accordo con il playmaker di Cecina, protagonista del presente e del futuro della MetExtra
23 Ottobre 2017 - 14:08 | di Vincenzo Comi
La MetExtra Viola Reggio Calabria comunica di aver raggiunto l’accordo per l’adeguamento del contratto del cestista Lorenzo Caroti, la cui durata è stata prolungata sino al 30 Giugno 2019.
Una scelta importante che sottolinea come la società creda fortemente nelle qualità del playmaker di Cecina che, dopo l’ottima stagione all’esordio in A2 e in canotta Viola, si è guadagnato un ruolo da assoluto protagonista nel presente e nel futuro della MetExtra.
“Sono molto contento della scelta che ho fatto, sono convinto che possiamo fare veramente bene con la squadra che la società ha allestito, a Reggio mi trovo bene mi sento a casa e sono convinto della scelta che ho fatto”. Queste le parole di Caroti dopo la firma sul nuovo contratto.
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