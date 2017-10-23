Viola – Rinnovo e adeguamento di contratto per Caroti

La MetExtra Viola Reggio Calabria comunica di aver raggiunto l’accordo per l’adeguamento del contratto del cestista Lorenzo Caroti, la cui durata è stata prolungata sino al 30 Giugno 2019.

Una scelta importante che sottolinea come la società creda fortemente nelle qualità del playmaker di Cecina che, dopo l’ottima stagione all’esordio in A2 e in canotta Viola, si è guadagnato un ruolo da assoluto protagonista nel presente e nel futuro della MetExtra.

“Sono molto contento della scelta che ho fatto, sono convinto che possiamo fare veramente bene con la squadra che la società ha allestito, a Reggio mi trovo bene mi sento a casa e sono convinto della scelta che ho fatto”. Queste le parole di Caroti dopo la firma sul nuovo contratto.