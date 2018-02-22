Dopo le critiche e le prove opache con Rieti e Cagliari, il cestista americano è tornato protagonista con 18 punti contro Legnano

di Matteo Occhiuto – Non era stato risparmiato da alcune, seppur piccole, critiche Christopher Roy “Chris” Roberts nelle scorse settimane. L’atleta statunitense, infatti, nelle partite perse dalla Viola Reggio Calabria contro Rieti e soprattutto Cagliari, aveva disputato partite ben al di sotto delle proprie possibilità, soprattutto in relazione alle grandi aspettative poggiate su di lui da tutto l’ambiente neroarancio.

Dopo una buona ma non trascendentale gara a Scafati, è contro Legnano che il classe ’88 è tornato a brillare sul parquet del PalaCalafiore. Nella delicata sfida vinta contro i lombardi, il cestista di Fort Worth ha trascinato i suoi compagni, mettendo a referto 18 punti.

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Merito, sicuramente, di un atteggiamento in campo da leader vero, capace di guadagnarsi gli applausi, a tratti scroscianti, del proprio pubblico. Ma anche di alcuni particolari tutori scalda muscoli, capaci di portare giovamento a Roberts, mai – forse – realmente al 100% della condizione dal suo approdo a Reggio Calabria, perché falcidiato spesso da piccoli quanto fastidiosi problemi muscolari.

La speranza, naturalmente, è che i guai fisici siano finalmente alle spalle e che Chris possa replicare quanto fatto contro Legnano. E, qualora fosse così, i piani alti della classifica potrebbero improvvisamente farsi sensibilmente più vicini.