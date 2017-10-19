Riccardo Rossato è stato ospite di Viola A2.0, format televisivo in onda su RTV-Canale 14 .

La guardia della MetExtra si proietta con ottimismo al futuro, ripartendo dall’ultima sfida persa nel finale “Abbiamo visto molte volte la gara contro Casale e abbiamo trovato anche delle cose positive da cui ripartire e guardare con ottimismo al futuro. Abbiamo dimostrato a tutti che non molliamo mai e chi vorrà vincere con noi dovrà faticare. Siamo sulla buona strada dobbiamo solo cercare di essere intensi per tutta la gara“.

Il bilancio sulla nuova stagione

Un primo bilancio sulla nuova stagione, su un gruppo coeso che punta ad obiettivi importanti

“Noi siamo una squadra formata da dieci giocatori veri, ci fidiamo del coach, lavoriamo duro, non ci lamentiamo se il minutaggio cambia e pensiamo solo a fare bene. Con Calvani mi trovo benissimo, lui fa della difesa la chiave del match e io in questo modo ho sempre la possibilità di riscattarmi anche dopo qualche errore al tiro. Credo che tutta la squadra si trovi bene. Potevamo essere primi come ultimi, ci siamo giocati tutte le partite sino in fondo con l’ultimo possesso a nostro favore. Bravi in un’occasione, sfortunati in due, c’è rammarico ma sappiamo che stiamo lavorando nella giusta direzione“.

Verso la sfida con Rieti

Rossato e tutta la Viola sono concentrati verso la sfida con Rieti. “Rieti credo che sia molto simile all’Eurobasket, ha un roster importante e credo che non siano ancora al 100% ma nonostante questo sarà un avversario temibile e sarà dura“.