Viola shock, la Città Metropolitana chiede lo sgombero dal Pianeta Viola
Il club riceve la PEC a una settimana dal campionato e parla di stupore per modalità e tempi della richiesta
07 Settembre 2018 - 15:22 | di Teo Occhiuto
Viola Reggio Calabria S.S.D. a R.L. informa di avere ricevuto quest’oggi alle ore 14.00 PEC da parte dell’Avvocatura della Città Metropolitana circa esigenza di sgomberare Pianeta Viola entro il 30 settembre 2018, a sette giorni quindi dall’inizio del campionato 2018-19, dopo che l’Amministratore Unico, il 30 di luglio e nel suo primo giorno a Reggio Calabria, aveva esplicitato alla stessa Istituzione in pubblica riunione intenzione di non entrare nella struttura in quanto si ritenevano mancanti presupposti normativi.
Dopo avere ricevuto autorizzazione a permanere, e dopo avere sostenuto in un mese spese per oltre 30.000,00 euro, la comunicazione di cui sopra.
Viola Reggio Calabria esprime stupore circa modalità e tempistiche di un atto che mina alle basi il nuovo corso.
*integralmente tratto dalla pagina Facebook V i o l a Reggio Calabria 1966
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie