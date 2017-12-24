Viola, trasferta amara: Trapani vince 88-74
La Viola Reggio Calabria perde 88-74 al PalaConad di Trapani in una serata negativa e deve riscattarsi subito contro Agrigento
24 Dicembre 2017 - 10:20 | di Vincenzo Comi
Trasferta amara per la Viola Reggio Calabria, uscita sconfitta dal PalaConad di Trapani per 88-74.
Serata negativa per una MetExtra sotto nel punteggio per lunghi tratti, una prova incolore che obbliga i neroarancio al pronti riscatto già Venerdì sera contro Agrigento.
Lighthouse Trapani – Metextra Reggio Calabria 88-74 (23-13, 22-18, 23-12, 18-29)
Lighthouse Trapani: Andrea Renzi 24 (8/8, 0/0), Jesse Perry 14 (3/6, 2/4), Stefano Bossi 9 (0/0, 3/4), Brandon Jefferson 8 (2/2, 1/3), Filippo Testa 8 (1/1, 2/2), Gabriele Ganeto 7 (2/2, 1/4), Stefano Spizzichini7 (2/5, 1/1), Nenad Simic 7 (3/4, 0/0), Kenneth Viglianisi 2 (1/2, 0/1), Marco Mollura 2 (0/1, 0/1), Vincenzo Guaiana 0 (0/0, 0/0), Davide Fontana 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 14 / 19 – Rimbalzi: 25 6 + 19 (Jesse Perry, Kenneth Viglianisi 5) – Assist: 21 (Andrea Renzi, Jesse Perry, Stefano Bossi, Brandon Jefferson 4)
Metextra Reggio Calabria: Andrew joseph Pacher 17 (6/11, 0/2), Agustin Fabi 16 (2/3, 2/7), Lorenzo Caroti13 (1/2, 1/5), Riccardo Rossato 10 (2/3, 0/1), Patrick Baldassarre 7 (1/4, 1/4), Marco Passera 7 (2/4, 1/1), Chris Roberts 4 (2/4, 0/4), Lorenzo Benvenuti 0 (0/1, 0/0), Celis Taflaj 0 (0/0, 0/0), Rocco Marino 0 (0/0, 0/0), Allen Agbogan 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 27 / 27 – Rimbalzi: 20 9 + 11 (Andrew joseph Pacher 5) – Assist: 9 (Agustin Fabi, Lorenzo Caroti 2)
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