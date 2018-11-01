Viola, tutti al lavoro per salvare titolo e stagione
Un comunicato della Viola Reggio Calabria: la società lavora per salvaguardare titolo e stagione, nessuna richiesta di trasferimento dai tesserati
01 Novembre 2018 - 13:56 | di Domenico Suraci
Un comunicato stampa della Viola Reggio Calabria puntualizza sugli sviluppi del delicato momento: in merito alle notizie apparse oggi su alcune testate, si informa che la società è in queste ore a lavoro per tentare di trovare una soluzione che possa salvaguardare titolo, stagione ed il lavoro di staff e roster, il quale – si specifica – ha confermato in tutte le sue componenti la volontà di attendere eventuali sviluppi delle prossime ore. Nessuna richiesta di trasferimento è quindi pervenuta ad oggi da alcun tesserato, così come nessuna sanzione federale è stata sinora commutata nonostante si confermi il mancato adempimento di scadenze per le quali vi è ancora un ristretto margine temporale.
Foto di Antonello Diano
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