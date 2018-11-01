Un comunicato stampa della Viola Reggio Calabria puntualizza sugli sviluppi del delicato momento: in merito alle notizie apparse oggi su alcune testate, si informa che la società è in queste ore a lavoro per tentare di trovare una soluzione che possa salvaguardare titolo, stagione ed il lavoro di staff e roster, il quale – si specifica – ha confermato in tutte le sue componenti la volontà di attendere eventuali sviluppi delle prossime ore. Nessuna richiesta di trasferimento è quindi pervenuta ad oggi da alcun tesserato, così come nessuna sanzione federale è stata sinora commutata nonostante si confermi il mancato adempimento di scadenze per le quali vi è ancora un ristretto margine temporale.

Foto di Antonello Diano