Vittoria a Rossano per la Futura Under 21
Sotto 2-1 all'intervallo, la Futura ribalta il match con quattro gol nella ripresa: protagonisti anche i ragazzi dell'Under 18
30 Ottobre 2016 - 20:30 | di Redazione
Importante vittoria nella seconda gara del campionato Under 21 per i ragazzi della Futura che bissano la vittoria casalinga del primo turno guidati dall’ex di giornata Caminero e da capitan Pannuti.
Sotto per 2 a 1, alla fine della prima frazione di gioco, nel secondo tempo i 4 gol che decidono la gara.
Pronesti, Tripodi e due volte Pannuti ribaltano e chiudono il match.
Oltre ai due Aquilino protagonisti anche i ragazzi dell’under 18: Sciurti e Chila’ che – insieme a Tripodi, domani alle 18 al Reggio Village di viale Messina – saranno impegnati nella partita del campionato Under 18 contro l’Aurora Gallico.
Nessuna tregua quindi.
Avanti Futura !
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