Vittorio Sgarbi : alla conquista dei “Guerrieri” per Expo2015. GUARDA L’INTERVISTA!

di Alessandro Sica – Il Prof. Vittorio Sgarbi “Ambasciatore” per le Belle Arti dell’Expo 2015 . La nomina arriva dal presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni . Il critico d’arte Sgarbi si è subito messo a lavoro tra i suoi obiettivi la richiesta di portare i Bronzi di Riace a Milano per l’esposizione universale . L’ambizione del duo Maroni-Sgarbi è di portare appunto nei sei mesi di Expo, qualcosa che viene da “fuori”, ma che possa essere interpretato come un simbolo universale. Davanti alle perplessità che le statue dei ‘Guerrieri’ possano essere fragili per essere trasportate dalla Calabria alla Lombardia Sgarbi ha risposto a ‘suo modo’ accendendo i toni e le polemiche , affermando che “Non c’e’ nulla di più movibile dei Bronzi “, e che l’inamovibilità dipende solo da un fattore: le statue sono “ostaggio della ‘ndrangheta” ossia di quelle istituzioni locali che non vogliono separarsene. La proposta, hanno spiegato il governatore lombardo e il critico d’arte, è di avere le statue in prestito «anche per un periodo limitato di due mesi» in cambio di «due dipinti di Caravaggio» che potrebbe cedere temporaneamente il Fec al Museo_nazionale_della_Magna_Grecia di Reggio Calabria. Il governatore Maroni ha anticipato che ne parlerà mercoledì col ministro dei Beni culturali e turismo, Dario Franceschini. Alle parole e provocazioni di Sgarbi ha replicato il presidente del Consiglio regionale, Francesco Talarico: «L’affermazione, per come riportata da alcune agenzie di stampa nazionale del prof. Vittorio Sgarbi, neo ambasciatore Expo per le Belle Arti, secondo cui i Bronzi di Riace sono inamovibili da Reggio Calabria perché “ostaggio della ndrangheta”, lascia sbigottiti e contraddice persino il ruolo di promotore delle Bellezze d’Italia che lo stesso critico d’arte dovrebbe perseguire, seppure a titolo gratuito, coerentemente al mandato conferitogli dal presidente Maroni». SOTTO LE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI MICROFONI DI CITYNOW.IT IN OCCASIONE DELLA VISITA GUIDATA AI BRONZI DI RIACE