L'operativo invernale 2018/2019 della compagnia low cost ungherese cancella il collegamento con Bucarest e conferma soltanto il volo Lamezia Terme-Varsavia

La compagnia aerea low cost ungherese Wizz Air ha iniziato a caricare l’operativo invernale 2018/2019 e per l’Aeroporto di Lamezia Terme si assiste alla cancellazione del collegamento con Bucarest che sarà effettuato solo fino al 24 Ottobre 2018.

Il volo per Budapest cancellato a Gennaio 2018 non sarà riproposto.

L’unico collegamento a rimanere attivo è il Lamezia Terme – Varsavia che sarà operato con 2 frequenze settimanali, il Mercoledì e la Domenica, fino al 27 Marzo 2019.

Fonte: AeroportiCalabria.com