Voli internazionali dalla Calabria: il calendario della compagnia low cost Wizz Air
L'operativo invernale 2018/2019 della compagnia low cost ungherese cancella il collegamento con Bucarest e conferma soltanto il volo Lamezia Terme-Varsavia
11 Aprile 2018 - 15:20 | di Eva Curatola
La compagnia aerea low cost ungherese Wizz Air ha iniziato a caricare l’operativo invernale 2018/2019 e per l’Aeroporto di Lamezia Terme si assiste alla cancellazione del collegamento con Bucarest che sarà effettuato solo fino al 24 Ottobre 2018.
Il volo per Budapest cancellato a Gennaio 2018 non sarà riproposto.
L’unico collegamento a rimanere attivo è il Lamezia Terme – Varsavia che sarà operato con 2 frequenze settimanali, il Mercoledì e la Domenica, fino al 27 Marzo 2019.
Fonte: AeroportiCalabria.com
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