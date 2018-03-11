Il risultato finale premia, come da pronostico, la capolista del Girone H di Serie B Unica, la Conad Lamezia. La squadra di Nacci espugna il PalaValentia con il risultato di 0-3 contro una Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che ha però venduto cara la pelle di fronte al ben più quotato avversario. Ad eccezione del primo set, Gaetano e compagni hanno faticato più del previsto contro la verve dei ragazzini di coach Tonino Chirumbolo che hanno sovente messo in difficoltà la compagine lametina. Al fischio d’inizio, il tecnico giallorosso ha schierato Montesanti al palleggio, Barbera opposto, Paradiso ed Ingenuo centrali, Sorrenti e Vivona in posto 4, Cugliari libero.

Le scelte dei due tecnici

Il tecnico ospite Nacci ha risposto con l’espertissimo Gerosa in regia, Sarpong opposto, Alborghetti e Turano al centro, Bruno e Del Campo di banda, Zito libero. Dopo un primo set in cui la Tonno Callipo ha faticato ad entrare in partita, Barbera e compagni hanno approcciato in maniera molto più determinata il secondo set. La battuta di Montesanti ha messo in difficoltà la ricezione della Conad Lamezia e per larghi tratti del set la Tonno Callipo ha lottato punto a punto.

Poi nel finale qualche errore di troppo e la maggiore qualità della squadra di Nacci hanno fatto la differenza con l’attacco da seconda linea di Del Campo a chiudere i conti. Nel terzo set ancora una Tonno Callipo battagliera con un’ottima correlazione muro difesa. La squadra di mister Chirumbolo è andata anche avanti 14-12 sfruttando la battuta di Ingenuo, ma gli ospiti hanno risposto colpo su colpo e nel finale hanno dilagato sfruttando anche qualche errore di troppo in attacco dei giallorossi. Una Tonno Callipo che però è in crescendo nell’ultimo periodo e che proveniva dalla bella prova di Partanna della scorsa settimana con una durissima lotta terminata solamente al tie-break in favore dell’avversario.

Il tabellino

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – CONAD LAMEZIA 0-3 (17-25, 21-25, 18-25)

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Montesanti 1, Paradiso 3, Palmieri, Sorrenti 8, Barbera 11, Vivona 5, Ingenuo 3, Cugliari (L), Bonanno (L2). Non entrati: Mirenzio, Raffaele, Saragò, Bonanno (L2). Allenatore: Chirumbolo

CONAD LAMEZIA: Zito (L), Turano 4, Alfieri, Sarpong 12, Gaetano 3, Bruno 12, Del Campo 3, Polignino 3, Gerosa 1, Alborghetti 8. Non entrati: Garofalo, Chirumbolo (L2). Allenatore: Nacci

ARBITRI: Rizzica e Gaetano

Nella foto, duello sottorete tra i centrali Alborghetti ed Ingenuo (foto volleytonnocallipo.com)