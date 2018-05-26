Volley – Ecco le prime otto in lotta per il titolo di Campione d’Italia

Con le gare disputate questa mattina, si è chiusa anche la seconda fase di qualificazione. Nel pomeriggio parte, dunque, la corsa ai piazzamenti. Tanti gli spunti d’interesse scaturiti dalle partite giocatesi nei campi da gioco siti nel Palazzetto dello Sport e nella Palestra Comunale di Camigliatello Silano (CS). In primo luogo, la presenza ai primi due posti della classifica di due compagini piemontesi, il Volley Parella Torino e la Pallavolo La Bollente Acqui Terme (AL).

La vetta della classifica dopo la seconda fase

Entrambe a quota 23 punti con sei gare vinte su sei gare disputate, condividono lo stesso numero di punti con il VG Modena Volley, terzo in classifica per un peggiore quoziente punti rispetto alle prime due. A quota 22 punti troviamo altre tre squadre che hanno vinto tutte le partite che hanno giocato nella prima e nella seconda fase. In ordine di classifica avulsa, troviamo la Grondal Coperture Montichiari, la Cucine Lube Civitanova e la compagine campana del Volley Meta.

Più staccate (a quota 16 punti), ma tra le prime otto e in gioco per i quarti di finale, la compagine ligure della Colombo Genova e gli abruzzesi della AS Teate Volley. Fuori di un soffio, l’altra formazione ligure del Volley Team Finale (anch’essa a quota 16 punti, ma con un peggiore quoziente punti). Di seguito, ecco gli accoppiamenti dei quarti di finale (1°-8° posto):

VOLLEY PARELLA TORINO – AS TEATE VOLLEY (ore 16:30);

PALLAVOLO LA BOLLENTE ACQUI TERME – COLOMBO GENOVA (ore 16:30);

VG MODENA VOLLEY – VOLLEY META (ore 16:30);

GRONDAL COPERTURE MONTICHIARI – CUCINE LUBE CIVITANOVA (ore 16:30)

Alle 15:30 al via anche tutte le altre partite che mettono in palio i posti della classifica generale finale dal 9° al 28° posto.