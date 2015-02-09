Volley Val Gallico: giovedì 12 febbraio un’altra dura prova di fronte al pubblico delle grandi occasioni

Scontro inedito fra le rivali di sempre che nel maschile non hanno mai giocato contro e che decreterà il primo posto assoluto del Campionato Maschile. Qualche settimana fa identico scontro nel campionato pallavolo mista che ha visto vincere la Volley Val Gallico per 3-0.

L’ Asd New Team, Campione Regionale in carica nel Campionato Pallavolo Csi Maschile , si giocherà tutto in questo incontro in casa del Val Gallico che, nonostante i numerosi titoli conquistati consecutivamente nella pallavolo mista e femminile, è alla prima esperienza nel maschile.

Pubblico delle grandi occasioni è previsto giovedì 12/02/2014 h 21:30 presso la Palestra Boccioni di Gallico, con un Volley Val Gallico emozionato di giocare nella propria culla di origine: Gallico.

Volley Val Gallico, un’altra prova ti attende!