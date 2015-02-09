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Volley Val Gallico: giovedì 12 febbraio un’altra dura prova di fronte al pubblico delle grandi occasioni

La Volley Val Gallico, alla prima esperienza nel maschile, sfida in casa i campioni regionali dell'Asd New Team per il primo posto

09 Febbraio 2015 - 19:38 | di Redazione

Volley Val Gallico contro l'Asd New Team nel campionato maschile Csi alla Palestra Boccioni di Gallico

Scontro inedito fra le rivali di sempre che nel maschile non hanno mai giocato contro e che decreterà il primo posto assoluto del Campionato Maschile. Qualche settimana fa identico scontro nel campionato pallavolo mista che ha visto vincere la Volley Val Gallico per 3-0. 
L’ Asd New Team, Campione Regionale in carica nel Campionato Pallavolo Csi Maschile , si giocherà tutto in questo incontro in casa del Val Gallico che, nonostante i numerosi titoli conquistati consecutivamente nella pallavolo mista e femminile, è alla prima esperienza nel maschile.
Pubblico delle grandi occasioni è previsto giovedì 12/02/2014 h 21:30 presso la Palestra Boccioni di Gallico, con un Volley Val Gallico emozionato di giocare nella propria culla di origine: Gallico.
Volley Val Gallico, un’altra prova ti attende!

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